У Марганці влада планує продати приміщення пологового будинку… який до речі був найкращим в області

Як ми вже неодноразово зазначали в своїх публікаціях, на думку містян, які постійно нас інформують, голова міста Олена Жадько намагається, як можна більше поцупити у громади Марганця. На баланс скандального підприємства Центр комунальних послуг, яке наразі заподіяне в масовому розкраданні комунального майна було передано багато об’єктів – колишній пологовий будинок, колишнє приміщення неврології, об’єкт незавершеного будівництва, бокси Житлового господарства та багато іншого.
У 2016 році внаслідок доведення до фіктивного банкрутства було ліквідоване КП “Марганецьтепломережа”. Майно територіальної громади було банально розкрадене – котельні, обладнання та труби порізані й продані за документами за безцінь.
Наразі всі ці факти є предметом розгляду кримінальної справи, яка на цей час знаходиться на експертизах, після чого очікуємо підозри посадовцям, які приймали участь у крадіжки комунального підприємства. Також це доведено рішеннями Господарського суду Дніпропетровської області (першої та апеляційної інстанції)
І ось, як ми і попереджали Жадько вирішила надати можливість приватизувати нежитлову будівлю загальною площею 4234,8 кв.м., розташовану за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Паркова, буд. № 8, а саме колишній пологовий будинок, який до речі був найкращим в області.
Відповідний проект рішення вже з’явився на офіційному сайті марганецької міської ради:
Простими словами, Жадько вирішила продати. Переважно право, як ми вже розуміємо буде у орендатора, якого Жадько постійно лобіювала.
Після того, як відкрився магазин все і почалося, і незаконне використання пологового будинку, і незаконна реконструкція. Також фактично цим підприємцем використовується і земельна ділянка навкруги будівлі. За інформацією депутатів рішення щодо укладання договору оренди цієї земельної ділянки сесією не розглядалось.
Сміття з цієї ділянки та приміщення, орендатор розкидував по всьому місту, а влада на це навіть не звертала уваги.
Наступний об’єкт який втратить місто – нежиле приміщення за адресою вул. Паркова, 9 (у минулому неврологічний комплекс, який раніше надавав медичну допомогу, тим хто переніс інсульт і інші неврологічні травми), яке так само було надано в оренду ТОВ “Надійна оселя”. На цю будівлю чекає та ж сама доля, що і міський пологовий будинок, буде чергова фірма, а люди будуть їхати лікуватися в інші міста, наприклад у Дніпро.
Пані міський голова разом з командою взагалі вирішує що людям потрібно, а що ні. Що бібліотеку утримувати дорого, а клуби “Повір у себе”, і “Ровесник” та “Атлант” не є рентабельні, тому їх треба всі позакривати.
Марганчани занепокоєні і розуміють, що у недалекому майбутньому місцевою владою планується продавати квартири містян по яким є заборгованість по податку на майно та комунальні послуги за безцінь своїм посіпакам.
Нам взагалі не зрозумілі дії влади, спочатку вона протягла проект щодо розкрадання майна КП “Марганецьтепломережа”, потім намагалась збути приміщення гуртожитку, боксів біля вокзалу та Промінвестбанку. Невже краще зразу зарізати та з’їсти курку, яка несе золоті яйця, замість того щоб вона постійно давала вдалий прибуток у вигляді щомісячної орендної плати з боку підприємців. І якщо прийде час, і місто почне розвиватись, тоді доведеться все будувати з самого початку. Невже у Жадько задача номер один розпродати все і залишити місто в руїнах прийдешнім поколінням.
Марганецький осередок ГО «Стоп корупції» буде і надалі спостерігати за розвитком подій та інформувати містян. І не переймайтесь, винні все одно будуть покарані та понесуть відповідальність.
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