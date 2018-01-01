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В Никополе мужчина стрелял из пистолета по окнам знакомой

Об этом Информатору стало известно из Facebook. Сообщение появилось в официальной группе «Управление полиции охраны в Днепропетровской области»

11 июня, около 6:00, на телефон «102» позвонила женщина. Она сообщила, что знакомый мужчина стреляет по окнам ее квартиры. По указанному адресу на улицу Электрометаллургов немедленно прибыл наряд реагирования Никопольского межрайонного отдела полиции охраны и группа реагирования патрульной полиции.

Полицейские правонарушителя не обнаружили. Однако через несколько минут молодой человек вернулся для продолжения выяснения отношений, он был пьян. Увидев правоохранителей, он вышел  из авто с битой и направился к подъезду. Угрожая женщине, пытался выбить входные двери многоэтажки. На замечание полицейских не обращал внимания. Агрессивно себя вел, размахивал битой и нецензурно выражался.

30-летнего мужчину задержали. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Никопольского отдела полиции.

При осмотре территории правоохранители обнаружили две использованные гильзы. Стартовый пистолет, переделанный под травматический, находился в машине правонарушителя. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). По данному факту проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Информатор
Алена Радченко

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