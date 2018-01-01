Бійка, охоронці для депутатки та пошук зброї на сесії в Енергодарі

Карина Стрєльнікова,

Сергій Гаврильченко,

Те, що в Енергодарі глибока криза, вже, мабуть, всім очевидно давно. Та який вихід з протистояння влади і городян? Чи обійдеться без втрат? І коли, нарешті, місто буде жити спокійно? Відповіді на ці питання ми не отримали і вчора, 29 травня. Скоріше навпаки, продовження позачергової сесії з розгляду тарифів «Тепловодоканалу» та часткового переформатування влади ще більше поглибило конфлікт. Все почалося з того, що люди на сесію прийшли, а більшість депутатів – ні.Міський голова Енергодара Павло Музика прийшов до сесійної зали один, та повідомив, що депутати взяли таймаут на три години – ведуть перемовини. Після чого хутко пішов геть. А частина енергодарців, серед яких було і чимало пенсіонерів, рушили слідом шукати депутатів. Заразом хотіли спитати у Павла Олексійовича, що за перемовини такі ведуться. Та очільник нашого міста замкнувся у власному кабінеті. І як не стукали люди в двері, він так їм і не відчинив.А між тим під кабінетом міського голови пенсіонери продовжили обурюватися комунальним і політичним безладом в Енергодарі. Ситуація ускладнилася ще і тим, що згідно рішення суду через незаконне звільнення Яни Дабіжі та відмову поновити її на роботі рахунки виконкому заблоковані виконавчою службою – про це повідомив депутат Енергодарської міської ради Сергій Холод.В свою чергу Сергій Хоролець проінформував, що нещодавно виграв суд у детективів НАБУ – це також пов’язано з комунальною сферою Енергодара. Та про це обіцяв докладно розповісти на окремому брифінгу. А Анатолій Анохін повідомив, що має намір звернутися до президента України щодо введення в місті надзвичайного стану, дострокового розпуску міської ради та відставки міського голови Павла Музики.Та набрав обертів конфлікт вже по обіді, коли мер вдруге спробував зібрати на сесію свою депутатську більшість. І йому це вдалося. В залі були присутні як енергодарці проти тарифів, так і працівники «Тепловодоканалу». Вони, вочевидь, виступають «за». От тільки опозиційні до влади депутати на засідання принципово не зареєструвалися. Більш того, оголосили, що на умовах Івана Сороки щодо тарифів та через чисельні порушення регламенту проводити сесію неможна.А коли міський голова спробував почати засідання попри обурення громади, трибуну заблокували і депутати, і атовці. Хутко вийшли на сцену і працівники «Тепловодоканалу», і пенсіонери, і якісь молодики спортивної статури. Почалася сутичка й бійка, в яку втрутилися поліцейські. Дійшло до того, що в якісь момент Іван Сорока вдарив пляшкою хлопця.Схоже, єдиною людиною в цьому морі безладу, яка почувалася щасливою, була секретар ради. Інакше, як ще можна пояснити широку усмішку, яка не сходила з її обличчя? Ми побачили римейк відомого фільму «Тілоохоронець». Тільки в головній ролі не Уітні Хьстон, а Леся Нікітіна. І охороняли депутатку одразу три чоловіки. От так слуги народу допрацювалися до того, що закриваються від свого ж народу…До речі, присутні на сесії городяни запідозрили, що один з її охоронців був озброєний і навіть погрожував людям. Начебто, зброю потім він передав депутату Сороці. Поліція почала на виході доглядати чоловіків. Та врешті так нічого і не знайшли. Але люди дали поліцейським свідчення щодо подій в сесійній залі. В свою чергу, постраждалий від Івана Сороки написав заяву в поліцію.Позачергова сесія знову не завершена. А в соціальних мережах з’явилася інформація, що міський голова найближчим часом спробує таки протягнути тарифи «ТВК». Тож, далі буде!