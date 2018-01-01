Газета "ГОРОД Никополь" оф. сайт и соц.сети. Регистрируйтесь, присоединяйтесь, подписывайтесь

Официальный сайт газеты "ГОРОД Никополь"
Создан более десяти лет назад, зарегистрированных пользователей на сегодня: 22523 чел.,
отвечает по двум доменным именам:http://www.nikopol.dp.uahttp://www.city-nikopol.com.uaГруппа в Twitter
Создана в 2011 году, на сегодня: 294 читателяhttps://twitter.com/CityNikopolГруппа в Facebook
Создана в 2010 году, на сегодня: 12 279 участниковhttps://www.facebook.com/groups/citynikopol/Канал в Youtube
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Создана в 2018 году, на сегодня: 110 участниковhttps://t.me/nikopoldpuaГруппа в Viber
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