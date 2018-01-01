Газета "ГОРОД Никополь" оф. сайт и соц.сети. Регистрируйтесь, присоединяйтесь, подписывайтесь

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Создан более десяти лет назад, зарегистрированных пользователей на сегодня: 22523 чел.,отвечает по двум доменным именам:Создана в 2011 году, на сегодня: 294 читателяСоздана в 2010 году, на сегодня: 12 279 участниковСоздан в 2010 году, на сегодня: 5 033 подписчикаСоздана в 2018 году, на сегодня: 110 участниковСоздана в 2018 году, на сегодня: 100 участников