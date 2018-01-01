Газета "ГОРОД Никополь" оф. сайт и соц.сети. Регистрируйтесь, присоединяйтесь, подписывайтесь

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Официальный сайт газеты "ГОРОД Никополь"

Создан более десяти лет назад, зарегистрированных пользователей на сегодня: 22523 чел.,  
отвечает по двум доменным именам:
http://www.nikopol.dp.ua
http://www.city-nikopol.com.ua

Группа в Twitter
Создана в 2011 году, на сегодня: 294 читателя
https://twitter.com/CityNikopol

Группа в Facebook
Создана в 2010 году, на сегодня: 12 279 участников
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/

Канал в Youtube
Создан в 2010 году, на сегодня: 5 033 подписчика
https://www.youtube.com/c/ВикторАртеменко

Группа в Telegram
Создана в 2018 году, на сегодня: 110 участников
https://t.me/nikopoldpua

Группа в Viber
Создана в 2018 году, на сегодня: 100 участников
https://invite.viber.com/?g=Ev50GIrFkEjJTQghg8MBL9t5U2spUjRk&lang=ru

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