Повідомляють про загибель Героя з "Айдару"... Нікополь має зустріти та провести на вічний спочинок полеглого воїна... Молодий, красивий... дуже шкода... Світла та Вічна Пам'ять, Царство Небесне.... Мамі Олександра, всім його рідним, друзям, побратимам щирі співчуття...===================================В ООС погиб боец 24-го ОШБ "Айдар" Александр ПузиковОб этом говорится в сообщении Никопольского городского совета:Старшина Пузиков Олександр Юрійович 1986 року народження, служив у військовій частині А3488, 53 бригада.Загинув 24.05.2019р. при виконанні службових обов'язків в зоні проведення операціі об'єднаних сил в Донецькій області.Співчуваємо рідним та близьким.