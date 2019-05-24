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Нікополь має зустріти та провести на вічний спочинок полеглого воїна...


Повідомляють про загибель Героя з "Айдару"... Нікополь має зустріти та провести на вічний спочинок полеглого воїна... Молодий, красивий... дуже шкода... Світла та Вічна Пам'ять, Царство Небесне.... Мамі Олександра, всім його рідним, друзям, побратимам щирі співчуття...
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В ООС погиб боец 24-го ОШБ "Айдар" Александр Пузиков 
Об этом говорится в сообщении Никопольского городского совета: 
Старшина Пузиков Олександр Юрійович 1986 року народження, служив у військовій частині А3488, 53 бригада. 
Загинув 24.05.2019р. при виконанні службових обов'язків в зоні проведення операціі об'єднаних сил в Донецькій області. 
Співчуваємо рідним та близьким. 

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