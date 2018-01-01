Міжнародний трибунал ООН зобов’язав Росію звільнити захоплених моряків і судна

У суботу 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнитиь 24 українських моряків, які були захоплені у Керченській протоці. Відповідне рішення оголосив голова трибуналу, суддя Чжин Хьон Пак.Зокрема, рішенням суду українським морякам дозволено повернутися на Батьківщину. Рішенням суду Росія окрім моряків також зобов’язана звільнити три захоплені українські військові кораблі.У трибуналі визнали, що українська сторона намагалася всебічно вести переговори з РФ, але безуспішно, тому можливості для мирного вирішення суперечки вичерпані.Водночас суд не задовольнив прохання України зобов’язати РФ припинити кримінальне переслідування українських моряків та утримуватися від проведення нових слідчих заходів.Росія і Україна повинні до 25 червня представити звіти щодо інциденту в Керченській протоці.Український президент Володимир Зеленський прокоментував рішення суду на своїй сторінці у Facebook.«Виконання Росією наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом із боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною. Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб. Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі», – написав Зеленський.