Міжнародний трибунал ООН зобов’язав Росію звільнити захоплених моряків і судна

Зокрема, рішенням суду українським морякам дозволено повернутися на Батьківщину. Рішенням суду Росія окрім моряків також зобов’язана звільнити три захоплені українські військові кораблі.
У трибуналі визнали, що українська сторона намагалася всебічно вести переговори з РФ, але безуспішно, тому можливості для мирного вирішення суперечки вичерпані.
Водночас суд не задовольнив прохання України зобов’язати РФ припинити кримінальне переслідування українських моряків та утримуватися від проведення нових слідчих заходів.
Росія і Україна повинні до 25 червня представити звіти щодо інциденту в Керченській протоці.
Український президент Володимир Зеленський прокоментував рішення суду на своїй сторінці у Facebook.
«Виконання Росією наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом із боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною. Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб. Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі», – написав Зеленський.
Джерело: afishar