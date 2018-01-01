По такой дороге можно ли пускать транспорт? И сколько протоколов составила полиция? (фото, видео)



По такой дороге можно ли пускать транспорт? И сколько протоколов составила полиция?







По такой дороге можно ли пускать транспорт? И сколько протоколов составила полиция?

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