Борис Кривчик: НАБАТ ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

Сразу после аварии на ЧАЭС власть, заметая следы, кучками растыкивала беженцав по закоулкам, отдавая тех на содержание громадам. Получил свою пайку и Никополь, группу беженцев к ночи привезли в Никополь и поселили в школе на берегу. Утром люди вышли на берег умыться, увидели на том берегу блоки АЭС, тут же собрали манатки и отбыли из Никополя навсегда, приговаривая, что такими картинами они насытились по горло в Чернобыле и знают, чего от них ожидать. Для сравния, чуть ранее Чернобыля случились неполадки на американской АЭС в Тримон-Айленде—в саркофаге (!) одного из блоков появилась трещинка, но мир этого не заметил, потому как за 9 мин. жителей городка вывезли за сотню км., где их ждали нормальное жилье и работа, пока заделывали трещину.
Но урок тупым чиновникам ума не прибавил и они живут по старой схеме, т.е. регулярно получая миллионы компенсации от ЗАЭС, они не построили ни одного противоатомного объекта—ни радиационных укрытий, ни системы радиационной разведки и оповещения, ни пунктов профилактики лучевой болезни, короче, того, что есть у наших соседей в Энергодаре, а у нас собачьей будки не возвели, не гворя уже о реальном плане эвакуации. И понять их логику не труднно—когда деньги идут по назначению, их легко контролировать, а если их перебросить на кровли, в грязь дорог да на озеленение аллеи славы им. Фисака, т.е. практически лишить контроля и учета, их так легко воровать, что хватит всей команде власти на многотысячные зарплаты и премии себе родным. При этом уверены, что еще до жареного петуха успеют дернуть из Никополя с деньгами. Зря надеются, от гамма-излучения на «Лексусе» не убежать, но они об этом пока не знают. Издавна повелось, что властьимущим интересы униженых и гонимых до лампочки, мол, только путаются у них под ногами, мешая наживаться и наслаждаться жизнью—то положенные льготы чернобыльцам подавай, то жилье, то пенсии и пр. мелочи, только успевай от них бумажками отмахиваться.
Примерно такая атмосфера возникла на встрече чернобыльцев у своего памятника нынешнего 26 апреля. Народа было прилично, но явно меньше, чем год назад, даже сердце щемило, когда увидел только одного водителя из своей автоколонны, хотя многие из наших побывали в самом аду. А еще явно не хватало городского головы—ему оказалось мало то ли публики, то ли уважения к чернобыльцам, то ли просто был занят…начислением очередной премии себе за «непомерный труд», а это—свтое. Начало было великолепное, дети так исполнили композицию на тему Чернобыля, что даже у закаленных мужей блеснули слезы в глазах. Потом были цветы, много цветов. Потом… на этом «потомы», увы, кончились, священики только напряглись, люди приготовлись к молебну, чтобы с отцами церкви помолиться о душах своих погибших товарищей, а после поделиться соображениями—как не допустить новых чернобылей и как выжить. Но! Вперед выскочили заместительница мэра А.Фисака и помощница нардепа А.Шипко, ухватили бразды правления и ловкенько подменили «День Памяти и Печали» на исполкомовские «Мероприятия» для галочки. Они наскоро вручили нескольким чернобыльцам грамоты от имени своих хозяев (для тех уже началась избирательная кампания), после чего официальная часть закончиась, люди разошлись, пошли и священники не солоно хлебавши. Но вопросы остались.
Вот по какому праву нардеп и мэр вручают людям грамоты, подменяя собой прерогативы царей и королей? Если награждают, то за какие заслуги? Если же поздравляют, то с каким праздником? Неужели с 4-м блоком? Чушь собачья по цене справки из ЖЭКа. Вы задумывались над фразой «герои Чернобыля»? Ну как можно назвать «героем» человека, которого силой из-под палки загоняют в пекло и который о последствиях радиации узнает только перед смертью, а потомки десятилетиями и этого не понимают? Это звучит так же цинично, как, скажем, «герои Бухенвальда». Ну, так и называли бы вещи своими именами—«мученики Чернобыля», или «жертвы Чернобыля». А то все «герои—герои» и вдруг бац!—и отобрали у героев льготы вопреки решению Конституционнго суда (!!), реформа, грят, такая. Ну, мы знаем цену нашим реформам, скажем для сравнения, в «дикой» Турции на днях принят закон о бесплатных операциях и лечении всех онкобольных детей (и деньги нашлись!), в Украине каждый день умирают 9 онкобольных детей из-за отсутствия денег и лекарств, а Порошенко и Гройсман великую реформаторку Ульяну Супрун целуют в зад.
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Эх, надоумить бы А.Фисака и А.Шипко бросить запускать в сторну народа бумажных голубей отписок, да засучить рукава и конкретно вернуть через суды льготы для чернобыльцев, цены бы им не сложить, но меня терзают смутные подозрния, что на разных языках мы говорим и мир воспринимаем по разному, а непонимание обязательно кончается анекдотом про Брежнева:
«Доргие товарищи! Сегодня мы всем составом Политбюро проводили в последний путь товарища Суслова…кстати, почему Михаила Андреевича нет на заседании, забыл, что ли? Я отметил, что и другие товарищи иногда страдают забывчивостью. Вот и сегодня на похоронах, когда зазвучала музыка, я один догадался пригласить даму на танец».
Чуйка подсказывает, что если власть менять, то менять полностью. Хоть на самогон.
Борис Кривчик