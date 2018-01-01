Борис Кривчик: НАБАТ ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

Борис Кривчик

Практически все народы мира о 26 апреля знают как о Дне величайшей людской трагедии, траурнее которого не бывает, а о Чернобыле—как о памятнике человеческой глупости. Увы, не все еще придерживаются такого мнения, у некоторых народов иная точка зрения. Скажем, народ эскимосов и народ зулусов этот день не очень-то волнует, надеются на отдаленность, но к ним пристал и народ, правящий народом Никополя и в упор не хотят видеть, где мы живем, хотя урок уже получили. Дело было так.Сразу после аварии на ЧАЭС власть, заметая следы, кучками растыкивала беженцав по закоулкам, отдавая тех на содержание громадам. Получил свою пайку и Никополь, группу беженцев к ночи привезли в Никополь и поселили в школе на берегу. Утром люди вышли на берег умыться, увидели на том берегу блоки АЭС, тут же собрали манатки и отбыли из Никополя навсегда, приговаривая, что такими картинами они насытились по горло в Чернобыле и знают, чего от них ожидать. Для сравния, чуть ранее Чернобыля случились неполадки на американской АЭС в Тримон-Айленде—в саркофаге (!) одного из блоков появилась трещинка, но мир этого не заметил, потому как за 9 мин. жителей городка вывезли за сотню км., где их ждали нормальное жилье и работа, пока заделывали трещину.Но урок тупым чиновникам ума не прибавил и они живут по старой схеме, т.е. регулярно получая миллионы компенсации от ЗАЭС, они не построили ни одного противоатомного объекта—ни радиационных укрытий, ни системы радиационной разведки и оповещения, ни пунктов профилактики лучевой болезни, короче, того, что есть у наших соседей в Энергодаре, а у нас собачьей будки не возвели, не гворя уже о реальном плане эвакуации. И понять их логику не труднно—когда деньги идут по назначению, их легко контролировать, а если их перебросить на кровли, в грязь дорог да на озеленение аллеи славы им. Фисака, т.е. практически лишить контроля и учета, их так легко воровать, что хватит всей команде власти на многотысячные зарплаты и премии себе родным. При этом уверены, что еще до жареного петуха успеют дернуть из Никополя с деньгами. Зря надеются, от гамма-излучения на «Лексусе» не убежать, но они об этом пока не знают. Издавна повелось, что властьимущим интересы униженых и гонимых до лампочки, мол, только путаются у них под ногами, мешая наживаться и наслаждаться жизнью—то положенные льготы чернобыльцам подавай, то жилье, то пенсии и пр. мелочи, только успевай от них бумажками отмахиваться.Примерно такая атмосфера возникла на встрече чернобыльцев у своего памятника нынешнего 26 апреля. Народа было прилично, но явно меньше, чем год назад, даже сердце щемило, когда увидел только одного водителя из своей автоколонны, хотя многие из наших побывали в самом аду. А еще явно не хватало городского головы—ему оказалось мало то ли публики, то ли уважения к чернобыльцам, то ли просто был занят…начислением очередной премии себе за «непомерный труд», а это—свтое. Начало было великолепное, дети так исполнили композицию на тему Чернобыля, что даже у закаленных мужей блеснули слезы в глазах. Потом были цветы, много цветов. Потом… на этом «потомы», увы, кончились, священики только напряглись, люди приготовлись к молебну, чтобы с отцами церкви помолиться о душах своих погибших товарищей, а после поделиться соображениями—как не допустить новых чернобылей и как выжить. Но! Вперед выскочили заместительница мэра А.Фисака и помощница нардепа А.Шипко, ухватили бразды правления и ловкенько подменили «День Памяти и Печали» на исполкомовские «Мероприятия» для галочки. Они наскоро вручили нескольким чернобыльцам грамоты от имени своих хозяев (для тех уже началась избирательная кампания), после чего официальная часть закончиась, люди разошлись, пошли и священники не солоно хлебавши. Но вопросы остались.Вот по какому праву нардеп и мэр вручают людям грамоты, подменяя собой прерогативы царей и королей? Если награждают, то за какие заслуги? Если же поздравляют, то с каким праздником? Неужели с 4-м блоком? Чушь собачья по цене справки из ЖЭКа. Вы задумывались над фразой «герои Чернобыля»? Ну как можно назвать «героем» человека, которого силой из-под палки загоняют в пекло и который о последствиях радиации узнает только перед смертью, а потомки десятилетиями и этого не понимают? Это звучит так же цинично, как, скажем, «герои Бухенвальда». Ну, так и называли бы вещи своими именами—«мученики Чернобыля», или «жертвы Чернобыля». А то все «герои—герои» и вдруг бац!—и отобрали у героев льготы вопреки решению Конституционнго суда (!!), реформа, грят, такая. Ну, мы знаем цену нашим реформам, скажем для сравнения, в «дикой» Турции на днях принят закон о бесплатных операциях и лечении всех онкобольных детей (и деньги нашлись!), в Украине каждый день умирают 9 онкобольных детей из-за отсутствия денег и лекарств, а Порошенко и Гройсман великую реформаторку Ульяну Супрун целуют в зад.Эх, надоумить бы А.Фисака и А.Шипко бросить запускать в сторну народа бумажных голубей отписок, да засучить рукава и конкретно вернуть через суды льготы для чернобыльцев, цены бы им не сложить, но меня терзают смутные подозрния, что на разных языках мы говорим и мир воспринимаем по разному, а непонимание обязательно кончается анекдотом про Брежнева:«Доргие товарищи! Сегодня мы всем составом Политбюро проводили в последний путь товарища Суслова…кстати, почему Михаила Андреевича нет на заседании, забыл, что ли? Я отметил, что и другие товарищи иногда страдают забывчивостью. Вот и сегодня на похоронах, когда зазвучала музыка, я один догадался пригласить даму на танец».Чуйка подсказывает, что если власть менять, то менять полностью. Хоть на самогон.