ВСЕ НОВОСТИ:

И вновь о перевозках. Заказуха или поверим в совпадения? (видео)


И вновь о перевозках. Заказуха или поверим в совпадения? 

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

Куда уходят областные деньги? И вновь, ул.Луговая (видео)

И вновь о дорогах: Пригород, в сторону с. Чкалово. КОГДА??? (видео)

И вновь про питомник: Теперь ее зовут "Звезда" или Деньги деньгами, а врач должен оставаться врачом (видео)

Никопольское ГАИ вновь по горячим следам задержали преступников (видео)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.