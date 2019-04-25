З 1 квітня в Україні стартував весняний призов на строкову службу. Через вибори його відклали на кінець місяця — щоб усі могли проголосувати. Військові вкотре заспокоюють, брати участь у бойових діях на Сході країни хлопці не будуть. Кожен з них отримає біля чотирьох тисяч гривень разової допомоги від держави. Крім того, на період служби, за новобранцями зберігатимуть робочі місця.