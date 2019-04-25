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В Україні стартував весняний призов на строкову службу

З 1 квітня в Україні стартував весняний призов на строкову службу. Через вибори його відклали на кінець місяця — щоб усі могли проголосувати. 

Військові вкотре заспокоюють, брати участь у бойових діях на Сході країни хлопці не будуть. Кожен з них отримає біля чотирьох тисяч гривень разової допомоги від держави. Крім того, на період служби, за новобранцями зберігатимуть робочі місця.

З 1 квітня в Україні стартував весняний призов на строкову службу. Через вибори його відклали на кінець місяця — щоб усі могли проголосувати. Військові вкотре заспокоюють, брати участь у бойових діях на Сході країни хлопці не будуть. Кожен з них отримає біля чотирьох тисяч гривень разової допомоги від держави. Крім того, на період служби, за новобранцями зберігатимуть робочі місця.

Опубліковано Аленою Радченко Четвер, 25 квітня 2019 р.


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