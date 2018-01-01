Паспорта и оккупированный Донбасс

То, о чем так долго (можно даже сказать – в несколько волн) рассказывали российские пропагандисты и отдельные российские политики, в действительности произошло. Путин подписал указ об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. Этими лицами стали постоянно проживающие на территории ОРДЛО граждане (формулировка документа).Данная мера наглядно продемонстрировала, что никакого однозначно желаемого для РФ исхода второго тура президентских выборов в Украине не было изначально, а все попытки российского истеблишмента говорить о том, что «мы посмотрим, какие решения будут приниматься Украиной и ее новым президентом» были не более чем признанием, что те же депутаты Госдумы не принимают никаких решений подобного толка и, подобно авторам «Телеграма» и различным обозревателям, лишь строят гипотезы, исходя из слухов и домыслов.Именно это и было заложено в изменения Закона о гражданстве РФ, принятые в конце прошлого года – категории лиц, которым российское гражданство может быть предоставлено в упрощенном порядке в качестве гуманитарной меры, определяются президентом РФ, т. е. закон становится очень гибким инструментом, позволяющим раздавать российские паспорта в любой точке, где РФ будет угодно разжечь очередной конфликт, и где президент РФ в тот или иной момент посчитает нужным это сделать.Еще с момента псевдовыборов на оккупированных территориях стало очевидно, что никакого следования Минским соглашениям со стороны РФ и контролируемых ею боевиков не предвидится – более того, был взят курс на эскалацию.Минск представлял ценность для Украины только в качестве площадки, где в ручном режиме решались наиболее остро стоящие гуманитарные вопросы, но навязываемый титул «безальтернативных договоренностей по урегулированию» в условиях, когда стороны конфликта названы некорректно и сторона, являющаяся агрессором, демонстративно отказывается от их выполнения, был колоссальной ошибкой.Сегодня грядущая эскалация очевидна – раздавая свои паспорта, РФ преследует только одну цель: обосновать открытую интервенцию. Ведь речь пойдет уже не о каких-то лимоновских тезисах о «защите русских и русскоязычных» — а о защите российских граждан.Российские паспорта для жителей ОРДЛО были чем-то предельно мифологизированным, как, впрочем, и сама РФ. Очень многие предполагали, что за российскими паспортами наверняка придут российские зарплаты и пенсии, но есть один нюанс: жители оккупированных территорий смотрели на Москву и Петербург, но уж никак не примеряли на себя сценарий Абхазии и Осетии, где российские пенсии положены далеко не всем приобретшим гражданство РФ, о чем открыто говорят российские СМИ, авторов которых трудно обвинить в антироссийских настроениях.Подтверждалась эта информация и представителями абхазского «Минсоцтруда»: по их данным, в 2017 году российский Пенсионный фонд массово отказывал местному населению, располагающему гражданством РФ, в оформлении пенсии.Да, проект соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, который сейчас рассматривается Абхазией, позиционируется российским «послом» в Абхазии как документ, который наконец-то «даст гражданам России, постоянно проживающим на территории Абхазии, пенсии и социальные дополнительные права и гарантии, которые сейчас действуют в российском государстве», но у нас нет ни малейшей уверенности, что жителей ОРДЛО, уверовавших в российские паспорта, прельщает перспектива подождать таких соглашений с десяток лет.Да и сравнивать ОРДЛО с другими «серыми зонами» на постсоветском пространстве проблематично – несоизмеримо количество людей, которым положены социальные выплаты. На данный момент известно, что в первую очередь паспортизация коснется «силовиков» псевдореспублик и глав оккупационных администраций. А что будет с паспортами для остальных жителей оккупированных территорий — открытый вопрос.Но в целом живучесть мифа о прелестях российского соцобеспечения в серых зонах – это еще одно доказательство того, что коммуникация украинской власти с населением оккупированных территорий востока Украины была провалена.Мы неоднократно писали о том, что жители оккупированных территорий ищут в первую очередь определенности – и именно ее иллюзию предоставляет сейчас РФ, обещая им российское гражданство в упрощенном порядке. А то, как будет на самом деле – на данном этапе решающей роли не играет. После 5 лет жизни в «серой зоне», с документами, которые никем кроме РФ не признавались, да и то – РФ приняла решение признавать документы псевдореспублик лишь в 2017 году, само обещание перемен может спровоцировать стокгольмский синдром.Законом о гражданстве РФ в его дополненном варианте предполагается отказ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей от украинского гражданства – об этом прямо говорится в тексте документа (ст. 14 закона «О гражданстве РФ», п.2-в):«в) отказались от имеющегося у них гражданства иностранного государства. Отказ от гражданства иностранного государства не требуется, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации либо если отказ от гражданства иностранного государства невозможен в силу не зависящих от лица причин. Отказ гражданина Украины от имеющегося у него гражданства Украины осуществляется путем направления данным гражданином заявления об отказе от имеющегося у него гражданства Украины в полномочный орган данного государства. Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющегося у него гражданства Украины, является нотариально заверенная копия заявления данного гражданина об отказе от имеющегося у него гражданства Украины (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 243-ФЗ)».Но по состоянию на 21.00 поступило разъяснение от МВД РФ, от которого, впрочем, яснее не стало:«Установленный Указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях ДНР и ЛНР. В том числе речь идет о признаваемых в России документах, выданных органами и организациями, фактически действующими только на данных территориях.Таким образом, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства».То есть либо МВД РФ отказывается подчиняться законам РФ, либо же в РФ в очередной раз не определились с тем, что будет требоваться от населения ОРДЛО в обмен на русский паспорт.Что мы как государство можем сделать в этой ситуации?— Готовиться к очередному витку эскалации. Необходимо отбросить все иллюзии — никакого «плохого мира» уже не будет. Нам необходимо готовиться не просто обороняться в том режиме, который есть сегодня – нам необходимо готовиться к серьезному обострению на фронте;— Осознать, наконец, что тот, кто навязывает повестку – выигрывает, а тот, кто играет по чужим правилам – всегда будет на шаг позади. Перестать строить свою политику в отношении оккупированных территорий как реакцию на российские действия. Необходим четкий и последовательный план деоккупации, а после – реинтеграции этих территорий в состав Украины. Необходимо также быть реалистами и признать, что это меры, реализуемые в долгосрочной перспективе, а сегодня – нас не ждет ничего, кроме войны и так будет еще долго;— Инициировать дополнительные гуманитарные программы, направленные на детей, подростков и студентов, проживающих на оккупированных территориях, предполагающие выезды за границу(возможность которых серьезно облегчает украинский загранпаспорт). Только показывая этим детям и молодым людям, что украинский паспорт дает огромное количество преимуществ, что мир не ограничивается Россией и ОРДЛО, мы можем рассчитывать, что они будут заинтересованы в сохранении украинского гражданства.— Владимиру Зеленскому, еще до инаугурации, стоило бы объявить о конфигурации своего «военного кабинета» или антикризисной группы по управлению рисками на российском направлении. Ему вообще стоило бы определиться: долгий, сложный, но интересный путь противостояния Голиафу или вялотекущая капитуляция с быстрым «миром любой ценой».Если первое, то следовало хотя бы намекнуть, что массового возвращения «криминальных беженцев» из «экзыла» не будет, а дела в отношении предателей будут доведены до посадок, что не будет переговоров с террористами и марионеточными оккупационными администрациями. Ну а если второе, тогда Владимиру Александровичу нужно просто сделать селфи с Лукаш и Портновым. Этого будет достаточно, для определенности.На данный момент Украина инициировала срочное обсуждение ситуации в Совбезе ООН. Андрей Магера, экс-заместитель главы ЦИК считает, что совместное заявление Петра Порошенко и Владимира Зеленского стало бы месседжем о единстве украинского общества перед угрозой очередного обострения, спровоцированного Кремлем. Но видимо, в обеих командах предпочитают все еще меряться друг перед другом процентами и сомнительными «моральными преимуществами»…Виталий КУЛИК, Мария КУЧЕРЕНКО, Центр исследований проблем гражданского общества