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ВЕРХОВНА РАДА УХВАЛИЛА ЗАКОН ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Рішення підтримали 278 народних депутатів. "Проти" голосували 38 нардепів, семеро утрималось від голосування.
28 лютого у Верховній Раді почали розгляд законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної. Документ визначає, що єдиною державною мовою є українська. Публічне приниження мови прирівнюватимуть до наруги над державними символами і будуть карати за законом – позбавлення волі до трьох років.  Після ухвалення

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 "мовного закону" призначать Уповноваженого з питань української мови і створять Нацкомісію зі стандартів української мови.

До законопроекту про українську мову було запропоновано понад 2000 правок. Документ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" звучить як фіксація конституційної норми, регулює її обов’язкове вживання в державницьких і різних гуманітарних галузях і має, на думку законотворців, об’єднати країну. 

Джерело: tsn.ua

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