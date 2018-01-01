ВСЕ НОВОСТИ:

Никопольчанин, пенсионер об Общественном Совете, упавшей газете и не только (видео)


Никопольчанин, пенсионер об Общественном Совете, упавшей газете и не только (видео) 

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

Прямой эфир в рубрике "На ТЫ": в студии Никопольчанин, Анатолий Тульчинский (26 окт. 11:00)

Прямой эфир на тему: О работе комитета по правовым и антикоррупционным вопросам (сегодня, 11:00)

Пленный Никопольчанин Юрий Яницкий дал интервью (видео)

Короля делает свита

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.