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"Никопольская Правда" пробивает очередное дно

До недавнего времени уважаемое издание со столетней историей "Никопольская Правда"  под руководством нынешнего городского головы, туриста НАШЕГО города, Андрея Фисак представляющего в округе Блок Петра Порошенко, медленно но уверенно превращается в  "Боевой листок" для сведения личных счетов. 

"Люди" разворовавшие НАШ город, уже не первый раз публикуя обо мне материалы, истерично и бестолково пытаются  как можно больше, не зависимо правда или нет, вылить на меня грязи, пологая видимо что сами при том выглядеть будут красивее. 

Вот и в последнем выпуске №14 от 17 апреля - очередной бред, и не только обо мне. 


Свое мнение я выскажу, как всегда открыто, в субботнем эфире:

"Субъективно с Виктором Артеменко", 20 апреля, в 19:00
Прямая трансляция  на странице газета ГОРОД Никополь в ФБ
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/

А пока, неуважаемые, просто прошу - не превращайте "Никопольскую Правду" в непонятно что, а если уж пишите - не бойтесь подписаться, - не меняйте мое отчество, не бойтесь что подам в суд. Зачем? Вам, и так не долго осталось разворовывать НАШ город. У вас ведь уже наверняка заготовлены билеты кто на рАссию, кто в Киев или Израиль (по месту прописки). Только думаю не успеете, ну то время покажет. А газета ведь останется, и нам жить в этом городе. Нам его восстанавливать.
Спасибо.

PS.
Думаю, для вас, создать группу в ФБ типа "Двуногие животные Никополя", только вот обижать животных не хочется. Ну что ни будь придумаю,  не сомневайтесь 

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