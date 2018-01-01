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Об утверждении Общественного совета. Становится все веселее (фото, видео без монтажа)


Работа организационного комитета в отношении общественных слушаний по утверждению Общественного Совета

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Сегодня, 01:20
Все это бесполезно. Пустая говорильня. Если бы в горсовете были голоса за отставку Фисака - его давно бы уже выгнали. Но там все в доле. А значит досрачные выборы возможны только в случая принятия новым президентом политического решения о досрочных местных выборах по всей Украине.
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