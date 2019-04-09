Прокурор вимагає відсторонення від займаних посад хабарменів Дуплій та Соловйова…

9 квітня 2019 року у Марганецькому суді відбулося чергове засідання відносно заступника Марганецького міського голови Дуплій Л.М. та начальника відділу землекористування та екології Марганецької міської ради Соловйова Є.Ф. за одержання неправомірної вигоди (хабаря) 15 вересня 2016 року в розмірі 46 тисяч гривень.Цього разу прокурор зачитала клопотання про відсторонення держслужбовців Дуплій та Соловйова від займаних посад строком на два місяця, з метою запобігання скоєння нового правопорушення у сфері корупції, а також щоб підозрювані особи ніяким чином не змогли незаконно вплинути на свідків в цьому кримінальному провадженні та щоб розгляд цієї справи пройшов належним чином.Суддя повинна прийняти рішення за клопотанням упродовж трьох днів. Тому наступне судове засідання пройде у четвер, 11 квітня о 10:00.