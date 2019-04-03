ВСЕ НОВОСТИ:

Успеют ли поставить турникет на входе в Никопольский исполком и зачем?

Видимо кроме многочисленной полиции перед сессиями и не только казнокрады серого дома решили еще и турникетом оградиться от народа. "Свои люди" будут проходить беспрепятственно, как и раньше, а вот для простых Никопольчан, еще одно препятствие.

Так на сайте prozorro Никопольским исполкомом опубликована закупка "Система контролю доступу: турнікет TiSO «Бастіон»"  стоимостью 82 000 грн., бюджетных денег. То есть мы с вами еще раз заплатим за то что б не смогли пройти в здание которое нам Никопольчанам и принадлежит. 

Там же на сайте есть раздел "Запитання до процедури" в котором кто то наивный опубликовал вопрос: "Доброго дня. Підскажіть будь ласка чи можна запропонувати у ціновій пропозиції еквівалент з аналогічними технічними характеристиками?". Ну и соответственно: - Відповідь відсутня.
Почему? Тут, по моему мнению, всего два варианта: - или только данная модель турникета определяет проносит ли посетитель "зеленку" (о чем нет сведений в тех.характеристиках) то ли, что не менее вероятно, исполнитель закупки давно определен и ждет 15 марта. 

В любом случае мой вопрос: - Успеют ли и Зачем? Остается открытым

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

Нужен ли Никопольчанам и спортзал по пр. Тубников, такой ценой, и прям сейчас?

Город Орджоникидзе на сайте газеты "ГОРОД Никополь"

Виктор Артеменко: С кем встретим рассвет?

Первым делом определитесь что Вы хотите - взять или отнести деньги?

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.