Успеют ли поставить турникет на входе в Никопольский исполком и зачем?





Так на сайте



Там же на сайте есть раздел "Запитання до процедури" в котором кто то наивный опубликовал вопрос: "Доброго дня. Підскажіть будь ласка чи можна запропонувати у ціновій пропозиції еквівалент з аналогічними технічними характеристиками?". Ну и соответственно: - Відповідь відсутня.

Почему? Тут, по моему мнению, всего два варианта: - или только данная модель турникета определяет проносит ли посетитель "зеленку" (о чем нет сведений в тех.характеристиках) то ли, что не менее вероятно, исполнитель закупки давно определен и ждет 15 марта.



В любом случае мой вопрос: - Успеют ли и Зачем? Остается открытым

Видимо кроме многочисленной полиции перед сессиями и не только казнокрады серого дома решили еще и турникетом оградиться от народа. "Свои люди" будут проходить беспрепятственно, как и раньше, а вот для простых Никопольчан, еще одно препятствие.Так на сайте prozorro Никопольским исполкомом опубликована закупка "Система контролю доступу: турнікет TiSO «Бастіон»" стоимостью 82 000 грн., бюджетных денег. То есть мы с вами еще раз заплатим за то что б не смогли пройти в здание которое нам Никопольчанам и принадлежит.Там же на сайте есть раздел "Запитання до процедури" в котором кто то наивный опубликовал вопрос: "Доброго дня. Підскажіть будь ласка чи можна запропонувати у ціновій пропозиції еквівалент з аналогічними технічними характеристиками?". Ну и соответственно: - Відповідь відсутня.Почему? Тут, по моему мнению, всего два варианта: - или только данная модель турникета определяет проносит ли посетитель "зеленку" (о чем нет сведений в тех.характеристиках) то ли, что не менее вероятно, исполнитель закупки давно определен и ждет 15 марта.В любом случае мой вопрос: - Успеют ли и Зачем? Остается открытым

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