Прямой эфир (29.03.19): По итогам заседания комиссии по утверждению независимых членов наблюдательных советов при коммунальных предприятиях города

В гостях студии: представитель комиссии Лариса Калюжная
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По итогам заседания комиссии по утверждению независимых членов наблюдательных советов при коммунальных предприятиях города
Внимание! 29 марта в 11:00 Прямой эфир на тему: По итогам заседания комиссии по утверждению независимых членов наблюдательных советов при коммунальных предприятиях города В гостях студии: представитель комиссии Лариса КалюжнаяОпубліковано Виктором Артеменком Пʼятниця, 29 березня 2019 р.
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