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Прямой эфир (29.03.19): По итогам заседания комиссии по утверждению независимых членов наблюдательных советов при коммунальных предприятиях города

Прямой эфир на тему: По итогам заседания комиссии по утверждению независимых членов наблюдательных советов при коммунальных предприятиях города 

В гостях студии: представитель комиссии Лариса Калюжная 

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По итогам заседания комиссии по утверждению независимых членов наблюдательных советов при коммунальных предприятиях города

Внимание! 29 марта в 11:00 Прямой эфир на тему: По итогам заседания комиссии по утверждению независимых членов наблюдательных советов при коммунальных предприятиях города В гостях студии: представитель комиссии Лариса Калюжная

Опубліковано Виктором Артеменком Пʼятниця, 29 березня 2019 р.


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