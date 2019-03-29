Прямой эфир (29.03.19): По итогам заседания комиссии по утверждению независимых членов наблюдательных советов при коммунальных предприятиях города





В гостях студии: представитель комиссии Лариса Калюжная



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По итогам заседания комиссии по утверждению независимых членов наблюдательных советов при коммунальных предприятиях города Внимание! 29 марта в 11:00 Прямой эфир на тему: По итогам заседания комиссии по утверждению независимых членов наблюдательных советов при коммунальных предприятиях города В гостях студии: представитель комиссии Лариса Калюжная Опубліковано Виктором Артеменком Пʼятниця, 29 березня 2019 р.



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Прямой эфир на тему: По итогам заседания комиссии по утверждению независимых членов наблюдательных советов при коммунальных предприятиях городаВ гостях студии: представитель комиссии Лариса КалюжнаяПрямая трансляция на странице газета ГОРОД Никополь в ФБКому удобней на ютуб:

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