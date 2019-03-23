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Запрошуємо підводних мисливців, водолазів, рибалок, громадськість та представників ЗМІ долучитись до нашої акції!


23 березня 2019 року о 10:00 працівниками Держрибагентства та територіальними управліннями рибоохорони буде здійснено прибирання берегів водойм України.

Дана акція присвячена Всесвітньому дню води. Адже чиста вода - запорука здорового життя! Від її якості залежить чисельність і популяція водних біоресурсів.

Також в рамках даних заходів буде проводитись очищення дна водойм від пластику та сміття. Тому запрошуємо підводних мисливців, водолазів, рибалок, громадськість та представників ЗМІ долучитись до нашої акції!

Збір відбудеться 23.03.2019 о 09-00 годині на захисній споруді м. Нікополь, напроти вул. Микитинська (кафе "Пристань"), для прибирання сміття на набережній та береговій смузі м. Нікополь.

Хто бажає приєднатися до акції телефонуйте: 095 440 1414

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