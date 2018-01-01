Кто там еще сетует за мир любой ценой? Всем любителям мира, компромисса и тем кто услал от войны (видео)



Кто там еще сетует за мир любой ценой? Российские чиновники решили требовать от Украины компенсацию за владение полуостровом, после чего продолжиться «собирание русских земель».





Кто там еще сетует за мир любой ценой? Российские чиновники решили требовать от Украины компенсацию за владение полуостровом, после чего продолжиться «собирание русских земель».

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую