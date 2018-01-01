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Кто там еще сетует за мир любой ценой? Всем любителям мира, компромисса и тем кто услал от войны (видео)


Кто там еще сетует за мир любой ценой?  Российские чиновники решили требовать от Украины компенсацию за владение полуостровом, после чего продолжиться «собирание русских земель».


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