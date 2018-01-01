Завдяки активістам “Стоп корупції” суд визнав незаконними рішення Марганецької міськради на користь громади

12 березня о 15:00 Центральний апеляційний господарський суд міста Дніпра залишив чинним рішення господарського суду Дніпропетровської області щодо визнання незаконним та скасування ряду рішень Марганецької міської ради, які були прийняті з порушенням законодавства. Про це повідомив голова місцевого підрозділу "Стоп корупції" Сергій Хникін.Зокрема, було визнано незаконним та скасовано рішення Марганецької міської ради № 610-18/VII від 01.12.2016 "Про надання згоди на проведення експертної оцінки майна"; визнано незаконним та скасовано рішення Марганецької міської ради № 768-22/VII від 30.03.2017 "Про надання згоди на реалізацію майна"; визнано недійсним договір купівлі-продажу майна № 05/04 від 09.04.2017, укладений Комунальним підприємством "Центр комунальних послуг та комунального майна територіальної громади м. Марганця" з Товариством з обмеженою відповідальністю "Ай Темс 08". Майно, набуте за договором купівлі-продажу № 05/04 від 09.04.2017, витребуване у Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай Темс 08" на користь територіальної громади міста Марганець.Зазначимо, що через прийняття неправомірних рішень посадовцями Марганецької міської ради, за підрахунками активістів, до місцевого бюджету не надійшло близько 100 мільйонів гривень."За нашою інформацією, міська рада із порушенням законів продала майно за два мільйони гривень, однак реальна вартість становить майже сто мільйонів. Наразі в рамках кримінальної справи проводяться експертизи" – розповів Сергій Хникін.Зокрема, напередодні опалювального сезону 2016 році внаслідок доведення до фіктивного банкрутства було ліквідоване КП "Марганецьтепломережа". Тоді близько 3 тисяч родин з багатоквартирних будинків залишилися без тепла, а також без світла через великі навантаження на електромережі. Зрештою, майно територіальної громади було банально розкрадене – котельні, обладнання та труби порізані й продані за документами за безцінь.Стопкорівець зазначив, що під час прийняття рішень радою вартість проданого майна була зазначена некоректно."Наскільки нам відомо, міська рада під час прийняття рішень скористалась послугами експерта, який не мав права це робити. Вони знайшли чоловіка, якого назвали експертом і домовились, яку суму вартості майна прописати, тож робоча тепломережа була порахована як металолом" – додав він.Така ж доля спіткала й підприємство КП "Міськкомунгосп", яке успішно справлялося з обслуговуванням всього населеного пункту. Але після "вдалого" банкрутства місцевого комунального підприємства його місце дуже вдало зайняла фірма "Дніпрокомунтранс" із завищеними тарифами на вивезення сміття.Завдяки діям активістів Марганецького підрозділу "Стоп корупції", їхнім зверненням щодо незаконного продажу комунального майна територіальної громади, а також проведеним та оприлюдненим журналістським розслідуванням була відкрита кримінальна справа, а правоохоронці змушені були звернути увагу на проблеми міста та вжити відповідних заходів для відновлення порядку."Наразі ми чекаємо на оголошення підозр в ході кримінальної справи посадовцям, які брали участь в цій махінації, адже закон один для всіх. Ми також вдячні працівникам прокуратури за принципову позицію", – додав стопкорівець.