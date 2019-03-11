Дніпро -Нікополь - Це не дорога, це напрямок

Багатостраждальна і повністю забута Укравтодором і Міністерством інфраструктури України дорога.На фото відбувається аварійний ремонт ділянки, 7 км., яка знаходиться на балансі Запорізької САД. Дякуємо, пане Івко, що дотримуєтесь обіцянки та знаходите можливість. Розраховуємо на капітальний))На Дніпропетровській ділянці «Нєт ніхто», дороги суцільні ями, колійність, непроїзні котловани, не менше. Водії це називають «Дорога, як після бомбардування».Продовжуємо погані новини.За нашою інформацією, шановні, Нікопольчани, Марганчани та ін., що мешкають саме в цьому напрямку, цього року фінансування ремонту означеної дороги не передбачається... Не уявляєте, як таке може бути? Ми також, а ще погано, що цього не уявляють в Укравтодорі, навіть не намагаються. Тим більше, що і тендер проведено і підрядник досвідчений визначений, от тільки фінансування немає, а всі гроші чомусь пішли на шляхи Західної України, прикордонні. Європейцям очі будете замилювати, пане Новак, чи вже додому збираєтесь???А тому пропонуємо взяти і закрити взагалі цю аварійно небезпечну трасу, скільки машин, нервів а можливо і життів зможете зберегти? Вийде на повну продемонструвати Україні і Європі, що гучні заяви про дорожні фонди, щорічні підвищення фінансування, підвищення якості, застосування нових технологій, будівництво сучасних асфальто заводів, так і залишаються заявами- у кращому випадку, і звітами на папері для інвесторів, представників МВФ, та ще багато довірливих Американо-Європейських зацікавлених осіб..Створіть прецендент.PS: Більш, ніж переконаний, що якби ця дорога була на балансі Дніпропетровської області, вже забули б про цю проблему.Ви вже чи ремонтуйте, чи передайте справжнім фахівцям- менеджерам, тим, хто знає, як це робити.Президент, коли був на «Раді регіонального розвитку», в Дніпрі справедливо зазначив лідерські позиції Дніпропетровщини, і це насправді так і всім відомо.Тому, ваше ставлення до нашого регіону, розглядаємо, як спробу завдати удару по високому рейтингу та репутації області в дорожній галузі.Нічого особистого, за область прикро.Далі буде.