Жіноче обличчя децентралізації у вовчій шкурі…

В перший день весни, а саме першого березня 2019 року у м. Марганець пройшов форум «Жіноче обличчя децентралізації».До міста приїхали представники 60 об’єднаних територіальних громад, створених на Дніпропетровщині. Це місто було обрано не випадково, саме міському голові Марганця Олені Жадько громади області делегували відповідальну місію – очолити регіональну мережу жінок – лідерок децентралізації.Дуже смішно споглядати, як обласні корупціонери та хабармени намагаються відбілити міського голови)) саме таку, як і вони. Та ось тут вже не до сміху бо намагаються переконати десятки тисяч людей в тому, що в міській раді високопосадовці не вимагають ХАБАРІ (це не в нашому місті затримали двох заступників міського голови та начальника відділу землекористування та екології в перше за всю історію нашого улюбленого міста)незважаючи на те, що по рівню прозорості місто Марганець на 76-ому місці за інформацією антикорупційної організації Transparency International,нікому не потрібно і те, що пані Жадько є фігурантом багатьох кримінальних справ це і незаконне збагачення на знищенні КП “Марганецьтепломережі”та переведення всього міста на індивідуальне електроопалення. Був проданий цілий майновий комплекс за заниженою вартістю, а також, не всі люди отримали компенсацію для встановлення систем опалення у квартирах.Крім того, міський голова Жадько і заступник міського голови Приймак переконали депутатів міської ради підтримати продати автомобіль спеціального призначення (вакуумно підмітально-прибиральна машина вартістю 7 млн. грн., яку подарувало місто Дніпро).Вже три роки в місті існує проблема навколо вивозу побутових відходів. Після знищення КП “Міськкомунгосп”, виник сміттєвий колапс.Придбання житла для дітей сиріт, ремонт доріг, будівництво парку, крадіжка грошей на розчистці річки Томаківка.Не звертають увагу на те що в місті великий процент наркоманії бо дітям нема куди йти і чим займатись міський голова умисно зачинила наступні клуби: Ровесник, Повір у себе, Атлант та бібліотеку.Та ще багато іншого… і що? Є КОМУ У ВИСОКИХ КАБІНЕТАХ ЗАХИЩАТИ ВІД ПОЗОВІВ ДО СУДУ, ДОПОМОГА ПО ВІДМІНІ ВИРОКУ ЩОДО ХАБАРНИКІВ ДОПОМОГА ЩОБ НЕ ОДЯГЛИ КАЙДАНКИ ЗА ЗНИЩЕННЯ МІСТА…Але ми переможемо і доведемо всі справи до кінця й корупціонери та хабарники понесуть відповідальністьМи впевнені, що у найближчому часі Жадько та її покровителі понесуть кримінальність відповідальність згідно з чинним законодавством. А з нашого боку ми гарантуємо всій цій команді піар на всю країну й не тільки, люди повинні знати цих героїв!У зв’язку з корупційними обставинами, які склались в нашому місті та бездіяльністю правоохоронних органів, які умисно затягують розслідування більшість справ, ми змушені при особистій зустрічі передати весь фактаж справ Генеральному прокурору України Луценко Ю.В. та Голові СБУ Грицаку В.С.