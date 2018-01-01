В рубрике "На ТЫ": Александр Саюк - О ситуации в НАШЕМ городе

Уважаемые читатели газеты "ГОРОД Никополь", завтра 26 февраля в 19:00 вы сможете задать любые интересующие вас вопросы, касаемо ситуации в НАШЕМ городе, в прямом эфире Никопольчанину, секретарю городского совета Александру Ивановичу Саюк.Прямой эфир будет вестись в нашей студии и транслироваться в группе газеты "ГОРОД Никополь" на ФБ. (позже перезалив на ютуб и др.)Так же свои вопросы можете заранее отправить мне в личку или озвучить по моб: 050 7085305, 096 9727785 которые обязательно будут заданы гостю студии.Ограничений НЕТ, единственная просьба - тематика, лаконичность и корректность. Спасибо.Ждем вас в группе газеты "ГОРОД Никополь", завтра 26 февраля в 19:00