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Кто контролирует питание и чем кормят наших детей в школах (видео)


Кто контролирует питание и чем кормят наших детей в школах

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1 комментарий

Виктор Артеменко Вчера, 14:18
Вот одна из причин
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С уважением, Виктор Артеменко
гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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