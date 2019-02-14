Маленький Никопольчанин и его мама просят о помощи

Просим о помощи каждого 🙏Я верю и знаю что в мире много добрых сердецНаша история началась ещё когда Ромочке было 3-4 месяца у него появилась сыпь, дерматолог поставила диагноз - контагиозный моллюск.Мы лечили, но было безрезультатно. В мае было принято решение ехать в Днепр к дерматологу.При осмотре дерматолог подтвердила диагноз контагиозный моллюск и сказала удалять под наркозом азотом . Мы, по приезду в Никополь посоветовались ещё с врачами и решили этого не делать, а продолжали наносить крема. И недели через полторы сыпь ушла. Мы не могли нарадоваться. В девять месяцев Роман резко отказывается от грудного вскармливания(до этого он не признавал ничего кроме груди) . Позже, в октябре, у него появляется сыпь только уже похожая на Васкулит и поднимается температура.Нас положили в стационар и на следующий день мы едем в Днепр в Гематологию. Там нам ставят диагноз геморрагический диатез. Ромочку прокапали, сыпь ушла и температура тоже, и через неделю мы вернулись в Никополь. Буквально через пару недель у нас снова появляется небольшая сыпь. Мы обратись к педиатру и дерматологу, и сдали много анализов, при этом давая антигистаминные препараты. Но все безрезультатно.Ещё за год жизни Ромочки у него 3 раза был отит. И в январе снова отит и лимфоузлы за ушком ,а позже шишки у висков.В феврале поехали снова в Днепр на обследование, там предположили, что у нас редкое заболевание - Гистиоцитоз. Нас отправили в Никополь сделать рентген и сдать анализы. Само предположение звучало страшно и мозг отказывался верить в это .Приехав в Никополь, сделали рентген головы, который показал, что у Романа разрушение костной ткани черепа.Сразу поехали в Днепр и сделали КТ, там выявили множественные разрушения кости черепа, повреждение позвоночника, а также практически нет 6-го рёбра. Сделали биопсию. Гистология в Днепре подтвердила Гистиоцитоз типа Хенда-Шюллера-Крисчена. Сейчас отправили в Киев гистологию и ждём оттуда результаты, чтобы приступить к химиотерапии. Я, мать маленького Ромчика умоляю Вас, неравнодушных людей о помощи. Помогите забрать из рук этой страшной болезни моего мальчика.Пожалуйста распространяйте информацию чтоб как много больше добрых сердец ❤️отозвалось нам на помощь в борьбе с этим страшным заболеванием.------------------------------Реквизиты для помощиКарта ПриватБанк 4731219116066089Калашник Яна (мама Романа)Приват евро € 5168742232464564KALASHNIK JANAПриват доллары $ 5168742232469258KALASHNIK JANAС России ₽ можно воспользоваться сайтом PaySend 4731219116066089KALASHNIK JANA------------------------------Мы благодарны каждому доброму сердечку ❤️которое поможет нам побороть этот недуг