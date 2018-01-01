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К Вниманию родителям и полиции

В редакцию газеты ГОРОД Никополь поступило несколько довольно тревожных сигналов, а именно: мужчина лет 35-40, роста, по показаниям детей, примерно 1,80 м, худощавый, одет в темную куртку (не по размеру) зазывает девочек лет 10-12 пройти с ним за угол или к гаражам где он им что то покажет и даст денег. 

Вчера, примерно в 15:20 данный организм приставал около 13 школы. Девочки смогли убежать, но теперь бояться выходить даже во двор. Днями ранее подобное по описанию происходило по пр. Электрометаллургов  в районе школы №6 (пос. Северный). По данным фактам есть обращения в полицию, а сколько нет?

Сегодня я, получив сигнал, проверил местность на наличие камер видео наблюдения, коих не оказалось. 

Считаю необходимым работникам полиции проводить профилактические мероприятия в школьных заведениях с тем же рвением как охраняют исполком во время сессий. А родителей хотелось бы попросить, еще раз, провести беседы со своими детьми  как нужно вести себя с незнакомыми, какими бы добрыми и игривыми они не выглядели. 

От себя хочу добавить, что при получении сигнала о подобном по моб. 050 7085305, 096 9727785 выедем в любое время, быстрее полиции. Так же отработаем любую информацию по установлению личности организма и привлечении к ответственности. Спасибо.

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