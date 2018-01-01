Прямой эфир в рубрике "История нашего края" на тему: - "Почему Сичеславская?" (13.02 в 11:00)

Почему Сичеславская? Прямой эфир в рубрике "История нашего края" на тему: - "Почему Сичеславская?" (13.02 в 11:00) В гостях студии: историк и краевед Богдан Стратейчук Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы, высказываем свое мнение ) Опубліковано Виктором Артеменком Середа, 13 лютого 2019 р.

Прямой эфир в рубрике "История нашего края" на тему: - "Почему Сичеславская?" (13.02 в 11:00)В гостях студии: историк и краевед Богдан СтратейчукПреимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы, высказываем свое мнение )Прямая трансляция на странице газета ГОРОД Никополь в ФБКому удобней (перезалив) на ютуб: