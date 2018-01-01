В гостях студии: историк и краевед Богдан Стратейчук
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Почему Сичеславская?
Прямой эфир в рубрике "История нашего края" на тему: - "Почему Сичеславская?" (13.02 в 11:00) В гостях студии: историк и краевед Богдан Стратейчук Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы, высказываем свое мнение )Опубліковано Виктором Артеменком Середа, 13 лютого 2019 р.
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