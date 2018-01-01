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Прямой эфир в рубрике "История нашего края" на тему: - "Почему Сичеславская?" (13.02 в 11:00)

Прямой эфир в рубрике "История нашего края" на тему: - "Почему Сичеславская?" (13.02 в 11:00)

В гостях студии: историк и краевед Богдан Стратейчук

Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы, высказываем свое мнение )
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Почему Сичеславская?

Прямой эфир в рубрике "История нашего края" на тему: - "Почему Сичеславская?" (13.02 в 11:00) В гостях студии: историк и краевед Богдан Стратейчук Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы, высказываем свое мнение )

Опубліковано Виктором Артеменком Середа, 13 лютого 2019 р.


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