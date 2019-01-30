Марганецький міськводоканал вирішив встановити рекорд – 55 гривень за куб. Хто більше?

Після викривальних статей про свавілля керівництва КП «Марганецьке ВУВКГ»ДОР» щодо непомірних заробітних плат керівництва, корупції при закупівлях, виведення коштів підприємства невідомо куди, використання майна громади, яке знаходиться на балансі підприємства в особистих цілях – і все це на фоні майбутнього підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 43 гривень – на міській оперативній нараді заступник керівника підприємства Носенко С.В. доповів, що всі статті це фейк і ніякого підвищення тарифу в 2018 році не буде. Дійсно, не зважаючи на попереднє повідомлення міськводоканалу про підвищення тарифу до 43 гривень, в 2018 році воно не відбулось…Але вкрай знахабніле керівництво міськводоканалу вирішило йти ще більш цинічним шляхом. Вони вирішили, що підняття тарифу до 43 гривень не доречне і опублікували повідомлення про намір здійснити підвищення тарифу до майже до 55 (П’ЯТИДЕСЯТИ П’ЯТИ) гривень!!! Згідно повідомлення від 28.01.2019р. зауваження приймаються в письмовому виді на адресу підприємства впродовж 7 днів відповідно до Закону України №390 від 30.07.2012р.Про підвищення тарифів та структури підвищення ми опублікуємо додаткове розслідування. Наразі хочеться лише зазначити – навіщо на підприємстві 4 юристи і адвокат за 300 тисяч гривень, якщо вони не знають, що Закону України №390 від 30.07.2012р. не існує – те що вони називають Законом – лише Наказ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад»… Ось вам і еліта міськводоканалу – мабуть керманичці водоканалу Петровенко І.Г. вже замало заробітної плати 60 тис. грн.. на місяць. Жадібність бере верх…Ми обов’язково ще раз звернемось до керівництва Дніпропетровської обласної ради з вимогою провести перевірку фінансової діяльності підприємства та притягнення винних осіб до відповідальності. Також ми звернемось до правоохоронних органів з вимогою прискорити розслідування вже існуючих справ. Ми переконані, що незабаром всі особи причетні до цього «шабашу», включаючи заступника голови облради та народних депутатів України, понесуть відповідальність передбачену Законодавство за всі свої дії.