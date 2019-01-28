В Никополе на Северном поселке ДТЭК отключил 284 абонента

28 января в 9:00 в Никополе на Северном поселке работники ДТЭК временно отключили 284 абонента. Ремонтные работы проводят на улицах Степной и Чумацкой.Об этом Информатор сообщает с места события. В декабре минувшего года с началом отопительного сезона нагрузка на электросети увеличилась. Причиной стал массовый переход жителей на электрообогрев, в связи с возрастанием цены на газ.Электроустановки подстанции ТП-74 не выдерживают нагрузки и регулярно ломаются. Энергетики решили поменять точки учета и привести их в соответствие с мощностью указанной в договоре между абонентом и поставщиком электроэнергии.Энергетики решили контролировать нагрузку в частном секторе Никополя и ограничить домохозяйства, которые превышают свой договорной лимит мощности. Это значит, что если по договору вы должны потреблять 3 кВт, а потребляете больше, на ваш счетчик поставят автоматический выключатель, который не позволит превысить потребление электроэнергии.Сегодня в 9:00 на Северном поселке отключили 284 абонента. До 16:00 7 бригад ДТЭК планируют обслужить 70 домовладений. Работы продолжат 28 и 30 января, а также 2 февраля. Уже сегодня вечером все абоненты будут с электричеством не зависимо от того были у них специалисты или нет.Стоит отметить, что если на протяжение этих трех дней вы не впустили энергетиков к счетчику, то в соответствие с определенной процедурой ДТЭК направляет клиенту предупреждение и через 10 дней после этого подачу электричества в ваш дом отключат.Начальник Никопольского РЭС ДТЭК Днепровские электросети Виктор Боднар отметил, что если вы хотите увеличить потребление электроэнергии, то за каждый киловатт вам придется заплатить 1200 гривен.Электропроводка в домах и пропускные способности электросетей компании рассчитаны на потребление 1,5 — 5 кВт. При увеличении нагрузок нужно обращаться за получением дополнительной мощности и увеличением пропускной способности сетей. В противном случае остаться без надежного электроснабжения можете не только вы, но и ваши соседи.