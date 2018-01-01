Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 26 января, в 19:00

Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко" Поговорим на темы: - Немного о мошенниках - Что планировалось и что получается с изданием Никопольская Правда - Есть за кого голосовать на президентских выборах или остается только воспринимать все с юмором? - Кто виновен в том что мы так живем? През, мэр, депутаты или мы, те кто позволяет им делать все что хотят? - Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю Опубліковано Виктором Артеменком Субота, 26 січня 2019 р.

Поговорим на темы:- Немного о мошенниках- Что планировалось и что получается с изданием Никопольская Правда- Есть за кого голосовать на президентских выборах или остается только воспринимать все с юмором?- Кто виновен в том что мы так живем? През, мэр, депутаты или мы, те кто позволяет им делать все что хотят?- Ну и обо всем что происходило за уходящую неделюПрямая трансляция на странице газета ГОРОД Никополь в ФБКому удобнее перезалив на ютуб: