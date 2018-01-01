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Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 26 января, в 19:00

Поговорим на темы:
- Немного о мошенниках
- Что планировалось и что получается с изданием Никопольская Правда
- Есть за кого голосовать на президентских выборах или остается только воспринимать все с юмором?
- Кто виновен в том что мы так живем? През, мэр, депутаты или мы, те кто позволяет им делать все что хотят?
- Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю


Прямая трансляция на странице газета ГОРОД Никополь в ФБ
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/

Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко"

Поговорим на темы: - Немного о мошенниках - Что планировалось и что получается с изданием Никопольская Правда - Есть за кого голосовать на президентских выборах или остается только воспринимать все с юмором? - Кто виновен в том что мы так живем? През, мэр, депутаты или мы, те кто позволяет им делать все что хотят? - Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю

Опубліковано Виктором Артеменком Субота, 26 січня 2019 р.


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