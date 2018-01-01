Facebook зупинив російську операцію, націлену на Україну

Було виявлено і зупинено дві соцмережеві операції, що походили з Росії.
Одна з двох соцмережевих операцій була націлена саме на Україну. Цій операції належали 107 сторінок, груп та аккаунтів у Facebook, а також 41 аккаунт в Instagram. Коли операцію було виявлено, цю мережу було закрито, повідомляє Facebook.
Особи, які стояли за цими аккаунтами в основному видавали себе за українців і управляли різними несправжніми аккаунтами, поширюючи місцеві українські новини
повідомлення Facebook
Інша операція була спрямована на різні країни і пов’язана з російською мережею Sputnik, наголошує компанія.
Тактика обидвох операцій була подібною – вони управляли мережами аккаунтів, які мали на меті створити у користувачів хибне враження про ці аккаунти та їх дії.
Особи, які стояли за аккаунтами, пов’язаними з операцією націленою на Україну, в основному видавали себе за українців і управляли різними несправжніми аккаунтами, поширюючи місцеві українські новини з низки тем, таких як погода, протести, НАТО, охорона здоров’я та умови.
Facebook вдалось виявити технічну подібність їх дій до діяльності, яка надходила з Росії перед проміжними виборами в США, включаючи характеристики подібні до діяльності Агентства з досліджень Інтернету (IRA).
Компанія виявила операцію націлену проти України завдяки початковій інформації американських правоохоронних органів
повідомлення Facebook
Серед іншого, Facebook повідомив, що в рамках операції порушники витратили 25 000 доларів на рекламу, сплативши за неї рублями.
Компанія виявила операцію націлену проти України завдяки початковій інформації американських правоохоронних органів, йдеться в повідомленні.
Виявити та зупинити російську операцію було непросто, визнає Facebook, адже “люди, які за ними стоять налаштовані рішуче і мають добре фінансування”.
Як помітила дослідниця американського аналітичного центру Wilson Center Ніна Янкович у Twitter, один з новинних аккаунтів операції виявлених Facebook має назву “Україна Реалії” і нагадує програму Радіо “Свобода”
Повідомлення, які розповсюджувались в рамках операції, стосувались новин, що розпалювали ворожнечу з питань НАТО, інциденту біля Керченської протоки, відокремлення української церкви, місцевого управління, зауважує Янкович.
Джерело: secondusa.top