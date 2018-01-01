Facebook зупинив російську операцію, націлену на Україну

повідомлення Facebook Особи, які стояли за цими аккаунтами в основному видавали себе за українців і управляли різними несправжніми аккаунтами, поширюючи місцеві українські новини





повідомлення Facebook Компанія виявила операцію націлену проти України завдяки початковій інформації американських правоохоронних органів

Компанія Facebook усунула 364 сторінки, групи та аккаунти, які “виявляли скоординовану неприродню поведінку у Facebook та Instagram”, йдеться в повідомленні компанії від 17 січня.Було виявлено і зупинено дві соцмережеві операції, що походили з Росії.Одна з двох соцмережевих операцій була націлена саме на Україну. Цій операції належали 107 сторінок, груп та аккаунтів у Facebook, а також 41 аккаунт в Instagram. Коли операцію було виявлено, цю мережу було закрито, повідомляє Facebook.Інша операція була спрямована на різні країни і пов’язана з російською мережею Sputnik, наголошує компанія.Тактика обидвох операцій була подібною – вони управляли мережами аккаунтів, які мали на меті створити у користувачів хибне враження про ці аккаунти та їх дії.Особи, які стояли за аккаунтами, пов’язаними з операцією націленою на Україну, в основному видавали себе за українців і управляли різними несправжніми аккаунтами, поширюючи місцеві українські новини з низки тем, таких як погода, протести, НАТО, охорона здоров’я та умови.Facebook вдалось виявити технічну подібність їх дій до діяльності, яка надходила з Росії перед проміжними виборами в США, включаючи характеристики подібні до діяльності Агентства з досліджень Інтернету (IRA).Серед іншого, Facebook повідомив, що в рамках операції порушники витратили 25 000 доларів на рекламу, сплативши за неї рублями.Компанія виявила операцію націлену проти України завдяки початковій інформації американських правоохоронних органів, йдеться в повідомленні.Виявити та зупинити російську операцію було непросто, визнає Facebook, адже “люди, які за ними стоять налаштовані рішуче і мають добре фінансування”.Як помітила дослідниця американського аналітичного центру Wilson Center Ніна Янкович у Twitter, один з новинних аккаунтів операції виявлених Facebook має назву “Україна Реалії” і нагадує програму Радіо “Свобода”Повідомлення, які розповсюджувались в рамках операції, стосувались новин, що розпалювали ворожнечу з питань НАТО, інциденту біля Керченської протоки, відокремлення української церкви, місцевого управління, зауважує Янкович.