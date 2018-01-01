Борис Кривчик: ПОЛЬЗА СОМНЕНИЙ

Борис Кривчик

Так уж получилось, что живем мы в мире дуалистическом, говоря проще, это когда на один вопрос имеется лишь один правильный ответ, который искривлять и множить чревато, еще шумеры (первооткрыватели) понимали, что можно таких дров наломать…! Однажды люди, не ведающие сомнений, избрали себе в цари Гитлера и Сталина и позволили тем устроить между собой соцсоревнование по массовому уничтожению населения Земли, так сказать, сами себе накинули петлю на шею.Слава Богу, проиграли оба. Но немцы быстро разобрались со своими сомнениями, приняли верные постулаты «что посеешь, то и пожнешь», «как аукнется…» и т.п., и сейчас живут сытые, пьяные и нос в табаке, а белорусские партизаны, не слыхавшие о конце войны (по причине потери рации), еще с десяток лет после войны пускали под откос эшелоны с зерном. Вообще-то сомнения не только на мировые события влияют, но, бывает, и в быту помогают. Скажем, в Одессе звонок на работу: «Мойше, на твою тещу напали сразу 10 собак, приезжай срочно, выручай! У Мойше сразу же возникают сомнения: А чегой-то я должен их выручать?! Сами напали—пусть сами и отбиваются».Но чтобы пускать в ход сомнения, надо дружить с головой и никогда не забывать об адекватности. Вот у каких инопланетян мы взяли постулат «Сомнение всегда толкуется в пользу ответчика»?! А почему не в пользу, скажем, здравогосмысла? Вспомните хотя бы дело Януковича. Не говоря уже о бессмысленности самой затеи по сути, его «неподкупные» адвокаты не истину защищали, а глубоко рылись в мусорнике в поисках «сомнений», чем на месяцы откладывая разбирательства. Бред какой-то.Совсем недавно в Украине произошел инцидент, показавший, что реформы надо начинать именно с судебной, без которой остальные—пустое сотрясение воздуха. Жители городка Жашкив взяли в облогу дом бывшего судьи, требуя выдачи сына, которого крепко и не безосновательно обвиняют в изнасилованиях и убийствах их детей, на что судья посоветовал толпе…обратиться в суд. Совет энтузиазма у людей не вызвал, опыт им подсказывал, что ворон ворону глаз не выклюет, а среди судей вряд ли найдется Тарас Бульба, могущий сам судить своего сына, кишка тонка у них.Ни для кого уже не секрет, что в Украине при этой власти вольготно живут лишь отдельные банды—газовая, энергетическая, банковская, аптечная, базарная, ментовская, таможенная и т.п., а «крышует» их всех скопом судейская ОПГ(организованная преступная группа) правда, так себя они не называют, но замашки у всех—явно бандитские, и за примерами далеко не ходить, съемки всего имеются. Вот по ТВ показывают картину, как менты ставят на колени пассажиров метро, избивают ногами до полусмерти, вымогая деньги. А вот другие менты задерживают машину с похищенным и избитым мужиком, тут же арсенал оружия, гранат и патронов, но всех выпускают. Вот утром в камере находят тело юноши, умершего «от голода», но результатов экспертизы не разглашают.А вот крупным планом подают следы побоев палкой на женских телах. И во всех случаях—лошадиная логика судей: то менты оказались честными (?) и за свою свободу поделились с государством (ну и с судьями) по 120 тыс. (!) с носа из награбленного, то задержанные оказались донецкими, а там просто ментальность такая—ходить с оружием и похищать людей (ну что с них возьмешь?), к тому же поломанные ребра и носы быстро заживают, сотрясения мозга сейчас лечатся на раз, шрамы украшают любого мужчину, а избитых беременных цыганок в Украине и раньше за женщин-то не считали. Не так удивляет наглость, с которой мордоворот на камеру заявляет, что убивал «Небесную сотню» потому, мол, что Устав требует сперва приказ выполнить, а потом обсуждать, как тупость судей, не читавших пункта Конституции, запрещающего исполнять преступные приказы. Похоже, что и остальные статьи они вскользь пробегали вверх ногами, скажем, запрещающую принимать любые законы, ухудшающие социальное состояние граждан. Или гарантирующую каждому гражданину защиту от любой болячки за счет государства.Ведь есть же страны, где слова писаные не расходятся с делами обещанными? Самый бы раз судейским поддержать конституцию законами юридическими. Увы, у нашей «Триады» (менты, прокуроры и судьи) есть свои отработанные понятия о правосудии типа «нету тела—нету дела», т.е. дело не открывается, пока не появится заява от жертвы (пусть даже покойной). А когда к ним приходит бумага с сумой прописью на обороте, дело после многолетних разборок отправят в архив, можете не сомневаться. Власть следит за накалом сомнений в обществе и всегда находит, чем людям глаза замылить—то закон про мовы подсунут, то кого считать агрессором, то неделю трубят, что зулусы еще хуже нашего живут, мол, цените. Сейчас обмылком работает мертворожденная медицинская реформа, решившая ВСЕ проблемы, как по мнению нардепов,. Их понять можно, у них и раньше особых проблем не было, да и сейчас их медицински обслуживают весьма не хило.Это уже въелось в нашу жизнь—подменять истину фальшивками. У нас как? Человек только родился, а ему подсовывают соску вместо сиськи (один из голов уже украл у детей молочную кухню), потом пошли в ход резиновая женщина и безалкогольное пиво, сметана из порошка и синтетическая икра и т.п., а однажды одарили человечество сообщением о том, что Украина за год увеличила свой экспорт…на 41% (!), хотя последние 10 тыс. лет колебания экспорта любой страны не превышали 3-5%. Пока ошалелые европейцы переваривали это «украинское чудо», наши спохватились и начали срочно затирать информацию, чтобы скрыть правду—латифундисты через лопоухих депутатов протащили закон о легком экспорте зерна, и наша первоклассная пшеничка рекою хлынула за границу незалежной.Теперь из нее пекут ароматный хлеб в Англии, круасаны в Замбии, в Италии из нее изготавливают шикарные спагетти и пасту, которыми торгуют в Украине по хорошей цене. А в Ураине кормовой баланс страны лопнул, нашим людям пришлось испекать хлеб (по двойной цене) из кормового зерна, отнятого у куренков, поросенков и теленков. Пришлось живность вырезать (в Запорожской области скота поубавилось втрое), что сразу удвоило цену на молоко. И это крутанули банды, которые сперва превратили в руины нашу промышленность, ничего взамен не создав (наш Никополь уже напоминает Иловайск), обрекают природу НЕНЬКИ на погибель, продавая кругляк по цене дров, а теперь тянут руки к земле, явно не потому, что хотят накормить свой народ, вот чужой, да за деньги—это пожалуйста! А нам продолжают втирать, мол, чего бунтовать, когда пенсии вам повысили чуть не на 1,5%?А о том, что цены и тарифы в то же время выросли на 30%, съев наш жизненный уровень в 6 раз—ни гу-гу! Ведь было уже здравое предложение—считать бюджет, зарплаты и пенсии не в гривнах, а в булках хлеба, литрах молока, кг колбасы, сахара и помидор, в парах обуви, которые можно приобрести на эти гривны, где-то так. А самой грандиозной фальшивкой можно считать фразу из конституции «Вся власть в стране принадлежит народу». Да вам любой одессит скажет «Меня душит смех!», они точно знают, что власть была, есть и будет (пока) у олигархов.И в США тоже, только олигархи там какие-то патриотичные—не бегут никуда с батонами и не ховают денюжку в офшорах. Может, в Россию их не пускают, а «Приватбанк»--не принимает? Вы ждете народовластия и народного президента? Хрен вы это получите, извините, пока не уберем позорный закон, по которому президентом у нас может стать не «каждый», а только «каждый миллионер» (или миллиардер), охраняемый судейской ОПГ. Так что реформа назрела, причем не опереточная, а то Украина уже напоминает паровой котел.Во-первых, отправить ко всем чертям любую непререкаемость, оставив понятие «виноват—не виноват», а то додумались—судьи другим «пожизненные» срока выписывают, а себе (забывшим, что правосудие на двух китах держится—на адекватности для всех и неизбежности наказания), «пожизненное» судейство оставили, со всеми вытекающими. А ведь в США судей выбирают, и выгоняют, если что, не ожидая избирательной кампании, и последнее слово оставляют за присяжными, т.е. за народом. Так чего бы не перенять здравый опыт? Правда, мы еще тут наспотыкаемся, нардепы и президенты насмерть станут против изменений в законодательстве, надеясь по старым правилам проскользнуть к «хлебным» креслам. А законы давно пора наполнять конкретикой.Скажем, если какой чиновник отключил свет без предупреждения, или не выплатил зарплату работнику, не надо применять типичную статью (от 3-х условно до 20-ти строгого), достаточно ночью перебросить его через российскую границу и назад не пускать, пусть там делает то же, хоть какой толк будет. Или президент не поднимает благосостояние народа до нужного уровня, не контролирует цены и тарифы, а войну не кончает в обещанный срок, значит, он не уважает себя, и пусть сам уходит со своего поста.Ну, а ежели какой городской голова палец о палец не ударит для пользы города, его избравшего, ни копейки не оторвет от премий своей и своей свиты для помощи детям, не видит, как люди по колено в воде переходят улицы, как прыгают цены на хлеб и лекарства, как его чиновники-бюрократы издеваются над людьми, как растет преступность, как рушатся асфальт и здания, как город превращается из зеленого в «обрезанца», как людям подают грязную воду и разбавленный газ (100%-но) и др., но и не понимает этого, значит, люди избрали себе либо барана, или барана прикормленного.Ну и что с таким делать? На днях ТВ показало, как в Гватемале жители сожгли своего голову (у них так принято). Для нас это кажется негуманным, так можно законно таких голов депортировать в США, Китай, или в Иран на перевоспитание (кстати, там смертная казнь сохранена). Если же и это покажется круто,, можно такого отправить губернатором на один из островов Полинезии, где все еще действует понятие «Человек человеку—ДРУГ, ТОВАРИЩ И ЕДА!», глядишь, и с продовольственной проблемой полегчает.Могут сказать, жестоко это выглядит. Так и время у нас—не сахар, для него и подходят слова Мао—«Чтобы палку согнуть, ее сперва нужно перегнуть». Что-то подсказывает, что не возьмись мы за себя решительно сейчас, рискуем вскоре перекочевать из мира «СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО!» в мир «HOMO HOMINI—LUPUS EST!», т.е. жить с волками и выть по-волчьи.