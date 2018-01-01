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Город НЕПУГАНЫХ чиновников. Часть № 3

Никопольчане, в предыдущей публикации я выразил надежду, что наши чиновники и доморощенные «коммерсанты» НЕ БУДУТ укладывать тротуарную плитку на мерзлую землю (см.: https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/2028652057249551/). Наши надежды НЕ СБЫЛИСЬ.

Осмотр ТРЁХ объектов в старой части города показал следующее:

1. Возле дома № 25 по улице Запорожской двое рабочих отбойным молотком прорубили траншею и уложили туда бордюрный камень. Рядом лежат мешки с цементом – собрались бетонировать. Беседа показала, что сами рабочие относятся СКЕПТИЧЕСКИ к результатам своего труда. Фамилию прораба НЕ ЗНАЮТ.

2. По улице Никитинской, возле Дома детского творчества, трое рабочих активно долбили землю отбойным молотком. Они оказались ребятами с юмором и на вопрос: будет ли РОВНО стоять бордюр, ответили: ну вот смотрите - мы воткнули в землю ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК. Он же РОВНО стоит…
Какая фирма их наняла, рабочие не в курсе.

3. На ФОНТАНЕ в парке возле медучилища рабочих нет. Но видно, что пару дней назад установили НОВУЮ опалубку, сварили каркасную сетку и подготовились к бетонированию.

Мы уже 10 дней критикуем городскую власть за то, что они в конце декабря безосновательно перечислили ТРИ миллиона гривен за НЕВЫПОЛНЕННЫЕ работы. Прокурату возбудила УГОЛОВНОЕ дело.

Зашел сегодня в ФБ на страницы «УЖКХ Никополь» и «Нікопольська міська рада». Там – тишина. Только победные реляции о борьбе со снегом. 
Ни слова о выявленных общественностью злоупотреблениях.

Никто никакой комиссии НЕ СОЗДАЛ. Заседание исполкома по этому поводу НЕ СОЗВАЛИ.

Предположим: у начальника УЖКХ Всеволода Зинченко украли в автобусе кошелек. Уверен, он бы МНГНОВЕННО отреагировал и позвонил в ПОЛИЦИЮ. Впрочем, чиновники такого ранга на автобусах не ездят….

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"

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