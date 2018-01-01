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ОТБОЙНЫМ молотком - по МЁРЗЛОЙ земле. Сверху - новая плитка....

Никопольчане, сегодня продолжились авральные строительные работы, которые УЖКХ незаконно оплатило в декабре 2018 года. 
Один из таких объектов - тротуар и пандус по улице Первомайской, возле магазина "СТРУМОК".

Более 120 тысяч бюджетных гривен 28 декабря были перечислено на счет ФОП "НИКИТЮК" . 
АКТ о выполненных работах чиновники УЖКХ подписали, а тротуар положить ЗАБЫЛИ...

Участник нашей группы Николай Чабатюк обратил внимание, что 5 января этот тротуар спешно начали строить. Прибыв на "стройку", увидели печальную картину: активно работал отбойный молоток, а рабочие кувалдой вколачивали плитку в холодный песок.

Отвечать на вопрос - кто их нанял? - рабочие не захотели. Официально не трудоустроены, оплату получают наличкой....

Просьба к жителям города: - присылайте фото по объектам, которые строятся в авральном режиме...

P.S.: Сегодня отнес заявление в ПРОКУРАТУРУ на возбуждение уголовного дела по фактам незаконного перечисления более 2 миллионов гривен за якобы уже построенные объекты.

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