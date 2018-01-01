Никополь - Город НЕПУГАНЫХ чиновников. Часть № 1 (фото, видео)

Никопольчане, в 1966 году были опубликованы записные книжки Ильи Ильфа, которому наш город, конечно же, был хорошо знаком. Прототип Остапа Бендера – Осип Беньяминович Шор родился в Никополе 11 июня 1899 года.Так вот, в одном из дневников И.Ильф записал крылатое выражение: «Край непуганых идиотов. Пора пугнуть».Наши чиновники, похоже, ничего не боятся. Иначе, чем можно объяснить ту безрассудность, с которой они воруют бюджетные средства?30 декабря мы вместе с журналистом Виктором Артеменко осмотрели ШЕСТЬ объектов, на которые в конце декабря УЖКХ «списало» более ТРЁХ миллионов гривен.см: город Никополь : Куда уходят бюджетные деньги? Полиция А-УУУ!Подобных безосновательных транзакций я насчитал несколько десятков.Сегодня я посетил еще ТРИ объекта и еще раз убедился: наши ЧИНОВНИКИ не пуганы и тюрьмы не боятся!Итак:1. 17 декабря 2018 года УЖКХ заключил договор с ФОП «ВЕПРИК Артем Русланович» на ремонт лавочек и детской площадки по адресу: улица Шевченко, дом 185. И уже 19 декабря был подписан Акт о выполненных работах на круглую сумму в 15 тысяч гривен.Мы осмотрели окрестности вышеуказанного дома. Детской площадки не обнаружили. Несколько лавочек у НЕКОТОРЫХ подъездов, по словам жителей, были отремонтированы еще весной по инициативе депутата Гришина. За чей счет – жильцы дома не знают, но максимум ремонт потянет на пару тысяч.Тем не менее, 22 декабря ФОП «ВЕПРИК А.Р.» получил на свой счет 15 тысяч гривен (бюджетных).2. 17 декабря 2018 года УЖКХ заключил договор с ФОП «ВЕПРИК А.Р.» на ремонт лавочек и детской площадки по адресу: улица Шевченко, дом 177. И снова 19 декабря был подписан Акт о выполненных работах на круглую сумму в 18 тысяч гривен.При осмотре указанного дома установлено, что все лавочки у подъездов этого дома сколочены лет ТРИДЦАТЬ назад пьяным дворником (см. фото).Возле дома есть маленькая новая детская площадка, но следов ремонта мы не обнаружили – все элементы являются фабричными.И снова 22 декабря ФОП «ВЕПРИК А.Р.» получил на свой счет 18 тысяч гривен (бюджетных).3. 17 декабря 2018 года УЖКХ заключил договор с ФОП «ВЕПРИК А.Р.» на ремонт лавочек и детской площадки по адресу: переулок ИЗВИЛИСТЫЙ, дом 1. И опять 19 декабря был подписан Акт о выполненных работах на круглую сумму в 12 тысяч гривен.При осмотре указанного дома и окрестностей установлено, что никакой детской площадки по указанному адресу НЕ СУЩЕСТВУЕТ (см. ФОТО).Тем не менее, 22 декабря ФОП «ВЕПРИК А.Р.» получил на свой счет 12 тысяч гривен (бюджетных).За 45 минут мы объехали ТРИ адреса и задокументировали факт хищения 42 тысяч гривен, которые принадлежат ГРОМАДЕ.Илья Ильф высказал намерение пугнуть идиотов. А кто пугнет наших чиновников? Способна ли на это наша городская полиция и прокуратура?Никопольчане, нужна ваша ПОМОЩЬ: кто будет проходить мимо нижеперечисленных адресов, прошу сфотографировать лавочки у подъездов и детские площадки.- улица В.Усова, 10. Списано 35 тысяч гривен.- улица Добролюбова, 13/2. Списано 35 тысяч гривен.- улица Электрометаллургов, 54. Списано 17 тысяч гривен.- улица Г.Ващенко, 12. Списано 21 тыс.гривен.ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ будет продолжен в следующей публикации.