Изменилось ли отношение к "плюсам" и к Зеленскому?

«Как встретишь Новый Год, так его и проведёшь»

Когда фигляр, между выносом на сцену искусственного холодца и исполнением песни «про стиль собачки», пользуясь своим доступом к «первой кнопке» страны, объявляет о своих мегамбициях, то понимаешь, что также, при случае, он и будет ей руководить.

Между холодцом и «собачкой».

В виде буквы «зю».

...

Смешно и, одновременно, противно.

...

Ваша бессмысленная злоба к Порошенко не заставит нас его полюбить.

А вот уважать так вполне...

...

В 2019 хочу лишь одного.

Чтобы моя Страна пережила эти выборы.

Вот такой поворот в Новый Год. Сказать, что вы этого не ждали. Ну уж нет. Сказать, что не ждали перед Новым Годом прямо? Возможно. Тут важно - другое. Давно уж назрело время -другим- новым. И мы проснемся в Новом Году- с новыми возможностями и перспективами

Многие Украинцы обратили внимание что вместо традиционного поздравления президента 31.12.18 в 23:55 на канале 1+1 шоумен Владимир Зеленский просто заявил о своих намерениях идти в президенты, а поздравление Порошенко поставили позже, уже в этом году.Разные люди по разному на это отреагировали. Городской голова Днепра Борис Филатов на странице в ФБ:Гендиректор 1+1 Александр Ткаченко:Лично мое мнение - не стоило так делать. Почему? Да потому что, не знаю как вы, а лично я терпеть не могу манипуляций. А тут явная игра, к тому же, по моему мнению, ни как не добавила рейтинга Зеленскому. Если раньше я задавал себе вопрос: - "А почему не Зеленский?" Сейчас думаю: - "А почему он? (Коломойский)". Или даже правильно сказать: - Зачем? Так и будет?Не говорю о законности и этике, но как минимум на протяжении часа на "1+1" информ-лента в нижней части экрана вещала что в 23:55 - поздравление президента Украины. Почему не написать сразу - в 23:55 заявление Зеленского? Была бы правда. К тому же оставили бы Порошенко в прошлом году, а в первых минутах нового - заявление Зеленского. И все. И не было бы буквы «зю» с «собачкой» и " Вот такой поворот в Новый Год " тоже не было бы.Заходить на манипуляциях и вранье - не стоит.Ну это мое, субъективное мнение, хотелось бы услышать ваше.