В редакции третий день НЕТ интернета Datagroup (MainStream) Как с этим бороться?

Горячая линия отвечает что у них светиться как бы у нас есть интернет и все нормально, но нам от этого не легче потому как в реале его НЕТ, и нет во всем дворе. Все что можно перезагрузить – перезагрузили. Обещали в течении суток проверить.Сегодня поехал к ним в офис но там надпись «25 не работаем». То что сорваны эфиры и другая работа – полбеды, с ними просто не реально связаться. Я не любитель менять что либо но всякому терпению приходит конец.Подскажите подскажите есть ли в Никополе (Ст.Часть города) стабильный провайдер со скоростью 100 мбит/с ? Или как с этим бороться?