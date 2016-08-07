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В редакции третий день НЕТ интернета Datagroup (MainStream) Как с этим бороться?

Горячая линия отвечает что у них светиться как бы у нас есть интернет и все нормально, но нам от этого не легче потому как в реале его НЕТ,  и нет во всем дворе. Все что можно перезагрузить – перезагрузили. Обещали в течении суток проверить.

Сегодня поехал к ним в офис но там надпись «25 не работаем». То что сорваны эфиры и другая работа – полбеды, с ними просто не реально связаться. Я не любитель менять что либо но всякому терпению  приходит конец.

Подскажите подскажите есть ли в Никополе (Ст.Часть города) стабильный провайдер со скоростью 100 мбит/с ? Или как с этим бороться?

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