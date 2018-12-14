«Братские» отношения за 1,5 миллиона БЮДЖЕТНЫХ гривен…

Никопольчане, ежегодно, в последние декабрьские дни наступает «ГОРЯЧАЯ ПОРА» для чиновников, ДЕПУТАТОВ и разного рода «коммерсантов», которые солидарными усилиями спешат «распилить» ОСТАТКИ годового бюджета. Им надо торопиться, иначе в новом финансовом году возникнут дополнительные сложности.Не хотелось бы перед Новым Годом публиковать критические материалы, но для некоторых наших депутатов и чиновников новогодние праздники не являются препятствием для «распила» городского бюджета. Это НЕПРЕРЫВНЫЙ процесс. Как оказалось, депутат Бычков не стоит в стороне...Ранее мы много критиковали руководителей УЖКХ, которые весьма вольно распоряжаются бюджетными средствами – десятки миллионов гривен распределены с нарушениями Закона Украины «О публичных закупках» и с нарушениями соответствующего Распоряжения городского головы А.П.Фисака.Дурной пример оказался заразителен, и несколько дней назад «отличился» Отдел образования и науки.Хронология событий:*** 4-го декабря 2018 года «отпраздновал» своё Рождение ФОП «ПУЧИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ». В этот день проведена его госрегистрация и ФОП «Пучин» был поставлен на учет в налоговой инспекции. Перед Александром Ивановичем открылись БОЛЬШИЕ перспективы в БИЗНЕСЕ, и предчувствия его не обманули*** 10-го декабря (всего-то через 6 дней после регистрации) ФОП «ПУЧИН А.И.» становится счастливым обладателем прав на освоение почти 1,5 миллиона гривен. Отдел образования и науки заключил с ним договор № 430 на работы по Капитальному ремонту здания СШ № 25 (замена оконных блоков) - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-14-000014-a.В соответствии с условиями данного договора, в 2018 году Отдел образования и науки оплачивает ФОП «Пучин А.И.» 395 тысяч гривен за выполненные работы. Остальные 1 миллион 24 тысячи гривен – в 2019 году.Договор предусматривает, что всего будет установлено 140 энергосберегающих окон. Средняя стоимость за 1 окно (площадью около 3 кв.метров) составляет около 10 тысяч гривен.Весьма выгодные расценки.Наверняка, нашлось бы много ПРОФИЛЬНЫХ фирм, которые сделали бы эти работы подешевле. И такая фирма , вероятно, нашлась задолго до заключения договора с ФОП «ПУЧИН А.И.».15 декабря мы произвели осмотр здания школы № 25 и провели фотографирование. Итак, на эту дату в школе УЖЕ были установлены 50 НОВЫХ окон !!!Очевидно, что новоиспеченный коммерсант А.И.ПУЧИН, в период времени с 11 по 15 декабря ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОГ УСПЕТЬ замерять окна, заказать их изготовление, доставить в Никополь, произвести работы по демонтажу старых рам и установить 50 новых оконных блоков.Эти работы сделал КТО-ТО другой… Думаю, что дешевле, чем по 10 тысяч гривен за 1 окно.Но деньги получит на свой счет ФОП «ПУЧИН А.И.».P.S.: Александр Иванович Пучин является родным БРАТОМ жены депутата Никопольского городского совета ДМИТРИЯ БЫЧКОВА.