ЦИК утвердил календарный план выборов Президента-2019

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента, которые состоятся 31 марта 2019 года.Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИКа, передают Українські Новини.Избирательный процесс выборов стартует с 31 декабря.С этого дня до 3 февраля 2019 года включительно разрешается официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации.Зарегистрировать их Центризбирком должен в течение 5 дней со дня приема документов, а последним днем регистрации станет 8 февраля.Предвыборная агитация кандидатом разрешается со следующего дня после его регистрации до 24:00 29 марта 2019.При этом до 7 марта 2019 включительно зарегистрированные кандидаты смогут официально отказаться от баллотирования.Соответственно, до 8 марта включительно Центризбирком сможет отменить регистрацию таких кандидатов и утвердить текст избирательного бюллетеня.Окружные избирательные комиссии должны быть созданы до 18 февраля 2019 включительно, участковые — до 12 марта 2019 включительно.До 22 марта включительно Государственный реестр избирателей должен будет передать участковым комиссиям предварительные списки избирателей и именные приглашения на выборы, а до 25 марта включительно избиратели смогут обратиться в участковую комиссию или орган ведения Госреестра о невключении в список, неточностях внесенных данных или с заявлением о желании сменить на выборах место голосования.Непосредственно голосование на выборах Президента пройдет с 08:00 до 20:00 31 марта 2019.После этого окружные комиссии обязаны установить до 5 апреля 2019 включительно итоги голосования в округах, а ЦИК на этом основании до 10 апреля включительно — результаты по Украине.В итоге, до 13 апреля включительно должны быть официально обнародованы результаты и решение о назначении второго тура выборов в случае его принятия.Календарный план утвержден в четверг Центризбиркомом только для первого тура выборов.В то же время, если ни один из кандидатов не наберет 31 марта 2019 более 50% голосов, то на 21 апреля 2019 должен быть назначен второй тур выборов.В таком случае, по подсчетам агентства, ЦИК должен будет официально объявить результаты выборов до 1 мая включительно, а инаугурация новоизбранного Президента пройти до 31 мая включительно.Напомним, государственный бюджет на 2019 год предусматривает 2 млрд 355 млн гривен на проведение выборов Президента. Всего на выборы Президента и Верховной Рады потратят более 4 млрд гривен.Рада назначила выборы Президента на 31 марта 2019.