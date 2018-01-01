В Никополе полиция - как в Европе

Может не все, может только мне так сложилось. Но как ни крути а начало положено, значит есть с кем работать что б и остальные полицейские, особенно старой формации, были такими же правильными и принципиальными как те парни которые вчера остановили мена на транспортном средстве по причине отсутствия освещения в левой фаре и составили протокол за просроченную страховку.Не могу похвастаться обилием составленных на меня протоколов по линии ПДД (и др. тоже), как минимум в Никополе я такого не помню. Полицейские пытались это установить при помощи планшета и напомнили что в 2016 году полицией города Днепропетровск все же был составлен протокол, только там в результате ДТП, не по моей вине.Ну то дело прошлое, а вчера примерно в 23 часа возвращаясь с редакции на авто, путем применения проблесковых маячков патрульной машины полиции, был остановлен на ул. Эл.металлургов.Полицейские представились, пояснили причину остановки и в результате проверки документов выявили просроченную страховку. Хочу заметить что в пакете документов на авто у меня нет ни удостоверения журналиста ни визиток и т.п., но они прекрасно знали кого остановили. Знали что журналист, что бывший сотрудник МВД. Спросили только далеко ли собрался ехать и поверхностно, но при помощи фонарика, осмотрели салон автомобиля после чего и приступили к составлению протокола за выявленное нарушение. Я ни куда не звонил, и полицейские даже не намекали на какие то взятки и т.п.Уверен что так и должно быть. Будем надеяться что эпоха коррупции и панибратства в полиции подходит к концу, при помощи таких вот парней мы его приблизим.Хотелось бы что б новое руководство полиции не оставили без внимания молодых, перспективных, правильных и принципиальных полицейских.Мы так же не останемся в стороне и будем, всем редакционным коллективом и активистами города, помогать выявлять остатки коррупции, политзаказов, крохоборства и т.д. в нашей полиции.От себя прошу читателей: - Если у вас есть информация о незаконных действиях полицейских направлять на почту: viktor@nikopol.dp.ua , в личку на сайте http://www.nikopol.dp.ua , ФБ - https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493 ,или звоните: 050 7085305, 096 9727785 . Анонимность гарантирую.Спасибо!Пожелание. Протоколы, видимо, старого образца. Ну ничего не понятно. Куда и сколько платить? Может по моей неопытности?