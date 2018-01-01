Борис Кривчик: ПЛЮС ПАМЯТЬ

Борис Кривчик

Сто лет тому Ильф и Петров в газете «Стальное вымя» (это вроде нашей «Зари») высказались о своем понимании «Кто в доме хозяин?»: «Инда взопрели озимые, рассупонилось солнышко, расталдычило лучи по белу светушку. Вышел на крылцо старик Ромуальдыч, понюхал свою портянку и аж заколдобился». Тут все понятно, захотел—вышел, захотел—заколдобился, во всем явно чувствуется хозяин. Правда, нынче вывеска сменилась на «Кто кому Рабинович?», но суть та же.А как с этим делом в Украине? Ну, за всю Украину говорить трудно, потому как редкая баллистическая ракета долетит до Днепра, но на примере, скажем, Никополя и Киева картину составить можно. Вот во дворик при хатынке мэра Киева какой-то прохиндей заводит ишака и строит для него халабуду. Кличко мимоходом интересуется, мол, что ты забыл на моем дворе?—А у меня справка есть.—Что за справка?—Из ЖЭКа, о том, что я в белых армиях не служил, так что имею право. Под тяжестью железного аргумента Кличко смущенно уходит. Скажете, фантастика? Да он в прямом эфире со свойственным ему красноречием признался, что куда ни поткнется запретить застройки, а там уже все продано его «папередниками» вместе с землей, судьями и тоннами разрешительных документов. Вот есть в Киеве историческое место—Дом профсоюзов, он был и штабом Майдана, и здесь ментовские мордовороты спалили не мало его защитников, сюда люди со всей Украины приходят помолиться за души погибших.Так вот, оказалось, что первый этаж какой-то прохиндей выкупил и устроил там забегайловку, и это не первая попытка потоптаться на могилах погибших героев. Думаете, Кличко кинулся к Луценко за защитой справедливости? Как же, держи карман шире! А может, и хорошо, что не кинулся, ведь бесполезно же, в Украине генеральному прокурору не личит заниматься такими мелочами, у него своя задача—нащелкать коррупционных «шестерок», сдать их в суды, его дело петушиное, прокукарекал—а дальше пусть хоть и не рассветает. Правда, легендарного судью, колядуна-миллионера однажды прищщучили, так говорят, тот давно уже на воле и жирует пуще прежнего, а прокурор грызет гранит наук в вечерней школе, латая прорехи в юридическом образовании. Ему бы хоть несколько штук судей привлечь и усадить за то, что разваливают дела в угоду махровым бандитам, так он все на нардепов наскакивает, ему ли не знать о бесполезности порыва, потому как те, (впрочем, как и прокурорские) «своих не сдают». И что грабеж страны не вчера начался, и с каждым днем наглее, это даже прокурор мог бы допетрать.Ведь начиналось все с головы—с Л.Кравчука, который так любил «раздаривать слонов», партийным бонзам—промышленность страны и золото партии, потенциальным врагам—ракеты и ядерную мощь страны, мол, берите, не жалко. А ведь вполне мог бы при сговоре в Беловежской пуще выторговать у Ельцина под 100 гр. еще и Севастополь со всем флотом, ведь ежу и тогда было понятно, что русским Крым—до задницы, им ядерную базу подавай. И сейчас не болела бы голова у Украины ни за Крым, ни за Донбасс, но не нашлось тогда хоть самого захудалого прокурора—киношного Жоржа Милославского, который в лоб спросил бы у Кравчука: «Да кто ж тебе дозволил разбазаривать народное добро, царская твоя морда?!». Ну а с Кравчука что спросить, если его представления о мироздании ограничивались забором подворья возле хатынки в Канаде (куда Украина не вмещается), не учился он ничему путнему и приучен руководить не людьми, а «кадрами»?Но толчок в наследие он дал, да еще какой! Скажем, как можно коротко оценить хозяйские задатки нынешнего главы государства? Да легко. В мирной жизни—если во времена Хрущева Украина была сплошь засажена кукурузой, то сейчас мы рискуем быть засажеными какаобобами. А в военное время—наших людей каждый день убивают какие-то «пастухи», «трактористы» и «шахтеры», а наши военные «академики» все еще не научены подавлять огневые точки противника. Но! Уверяют народ, что войны не будет, а будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется! Вдобавок еще наши теледикторши подробно рассказывают данные об оружии, которым мы завтра готовимся разить врага. Ну не придурки ли? И на кой хрен Путину тратиться на армию разведчиков, когда свои сами же и сдают? В любом случае, хозяином в погонах и тут не пахнет. И этот толчок по вертикали докатился аж до Никополя.Жизнь здесь можно коротко описать парочкой поговорок. «Каков поп, таков и приход». Это о нас, т.е. воруют все, как везде, только суетятся, чтобы поспеть к корыту, пока «не все еще до них украдено». Все так же масса бедствует, а другие наживаются, да не на том, что сами производят, (это было бы понятно), а на бедствовании других. А чо? Достаточно повысить тарифы на коммуналку, цену на хлеб и на проезд в 2 раза, сыпануть мела в таблетки (по 16о грн.) и воды в перекись, газ щедро разбавить воздухом, а молоко продавать по цене армянского коньяка—вот тебе и навар без шума и пыли, и голова не болит о рабочих местах, без которых—конец любому обществу. Все те же нищие старики и герои АТО, получающие вместо помощи пустые отписки от чиновников, холодно взирающих на недокормленных детей в садиках и школах, но трепетно следящих за своими премиями.У нас уже традицией становится—отчитались «под панфары» о 100%-ой готовности к зиме, получили награды—и пошли рваться трубопроводы и линии передач в холодное и мокрое время! При любом моросящем дождике по прежнему люди бредут чуть не по колена в воде по переходам, а дорожная техника таинственно исчезает. И бросаются в глаза руины, руины заводов, школ, общежитий, детских, лечебных и культурных заведений. И теперь нет у нас ни своего хлеба, ни свого молока, своего мяса и колбасы, детской молочной кухни, ни кино, ни своих аптек, даже пива своего нет, да и многого из того, чего мы имели в седую старину, но разбазарили под тупое бормотанье, мол, все это дешевле покупать втридорого на стороне, чем сами производить, а бордюры и плитку—дешевле у родственников покупать, чем запустить ЖБК. Да и специалистов, грят, уже не осталось (разве что А.Фельдман да В.Куцин, в отличие от Гройсмана сознающие, на чем держатся города и страны). А что при этом ликвидировали тыщи и тыщи рабочих мест, так это—забота о здоровье никопольчан. А чо зря рисковать? Не зря же народная мудрость гласит, что от работы кони дохнут.Надо признать, в Никополе кое-где строятся не только замки для олигархов. Скажем, в районе универмага развернулось строительство, призваное доказать, что у нас в грязь можно бросать не только асфальт, но и цемент. Вообще-то, здесь еще с год назад должна быть закончена рекультивация земли по всему проспекту после грабежа теплосети. Правда, строительство мало похоже на рекультивацию, оно подозрительно напоминает реконструкцию памятника городскому голове, туда бы еще в соучастники пристегнуть Сеню Яценюка, чтобы он на остатки от пропащего миллиарда окружил участок очередной стеной—и картина была бы полной.Но такие картины вызывают вполне логичные вопросы. Вот еще одна поговорка—«Без хозяина дом—сирота» т.е., как говорили древние греки, когда от власти уходит власть, туда приходит мафия. Так этого у нас--целый пучок с укропом! И ментовская (с забитым студентом Индылой), и прокурорская (с непосаженными депутатами), и судейская (с Насировым, обвиненным в краже 2 млрд. и отпущенным за 100 млн., занятыми у соседа напротив), и газовая (сверхнаглая, таких пираты сразу же на реях вешали), и аптекарская (где цены на подделки устанавливают вопреки здравому смыслу, а древесину изводят на метровую бумагу в каждую упаковочку с бредом типа «При антріовентикулярній блокаді введення глюкагону може бути корисним»).Кстати, в горздраве разъяснили, что это для врачей пишется, а не для больных, вот им бы лекарства и наркоту продавали! Все они в Никополе реально есть, не надо ля-ля! Каждая мафия пасет своих овечек, и плевать им на реформы, но мы, потеряв память, снова и снова голосуем за систему, где они как рыба в воде, а самим там места и нет. Вопрос—а чего это среди них голова делает? То ли возглавляет, то ли хорошо ими прикормлен? Ответ проще искать на примерах из жизни. Скажем, заходите вы во двор к соседу, всюду неухожено, а туалета нет ни в доме, ни во дворе. Как вы отзоветесь о хозяине? Правильно—заср…нец, а не хозяин! Точка.Конечно, в мире, переполненном несуразицами, жить неуютно, но чтобы их стряхнуть, надо еще знать—как? А путем простых вопросов и ответов. Скажем, почему люди живут временно, а судей назначают «пожизненно» и «неприкасаемо»? И где вы видели судью, живущего в «хрущевке» и едущего на работу в маршрутке (при зарплате и пенсии, что мало не покажется)? Им что, взяток мало? И чего это мы, как в нормальных странах, сами не выбираем их (с шерифами и прокурорами) и сами не выгоняем? И не контролируем? И почему даже при «кровавых» царях были суды присяжных, а при демократах—нет?Почему по Уголовному Кодексу преступников лучше «брать на горячем», а у нас надо ждать 5 лет до новых выборов, авось, в следующий раз они не пройдут? Почему, скажем, в Скандинавии, государство регулирует цены на товары принятыми уровнями рентабельности от 3-х до 15-ти %, а у нас газовики наваривают с 300% прибыли, а аптекари—аж до 600-от? И разница в доходах у уборщицы и миллионера там не превышает в 5-6 раз, а у нас—в миллионы? Да, эти и тысячи подобных вопросов надо решать срочно во время военное, которое течет намного быстрее, чем мирное, ведь на кону—Родина.И начинать надо с нового закона о выборах, потому как выбирать по старому—по старому и останется. Пора уже «народным обобранцам» оторвать зады от теплых песков на островах и начать вкалывать по 27 часов в сутки--собрать все выборы до кучи на один день, снабдить одним законом одним заоном о выборах и быстрых отзывах, а то довыбираемся до того, что в Никополе будет мэр—от Регионов, в Марганце—от Порошенка, в Днепре—от Ляшка (о ужас!), а тут еще под ногами будут путаться рай- и облсоветы(?)--от свидетелей Иеговы, придуманные, чтобы громады, живущие реально в селах и городах, но цыганящие в неприсущих им районах и областях свои же копейки, президент—с небес обетованных и манящих, а ВР—это ринг для желающих покомандовать страной. В любом случае рушится вертикаль власти (которая есть в США и Германии), без которой никакой войны не выиграть.Эти действия—требование времени, ведь за спиной уже реально ощущаются бунты в Париже, Брюсселе и Жашкуве, как говорят белорусские сябры—подых навальницы (дыхание грозы), а нардепы автоматически зубами впиваются в удобные кресла, надеясь в них отсидеться. И нет среди них зрячего поводыря (задержался в Синайской пустыне, а своих пророков в Украине так и не жалуют), который бы разъяснил, что все равно нам придется выбирать—быть ли украинцам казаками вольными, или (по Тарасу)—«Самі на панщину ідуть, і діточок своїх ведуть».