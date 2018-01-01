Огромное СПАСИБО тем людям, которые подписывают акты выполненных работ по ремонту дорог в нашем городе!!!Вы настолько "облегчили" нам жизнь в непогоду...Автовокзал...всё так же "хорошо", как и до ремонта, если не хуже.Между дорогами тропинка из грязи, лужи перепрыгнуть не реально. Только плыть... Жаль, что наши чиновники ездять на авто, а не на автобусах, и не ходят пешком.И поэтому им не понятны наши претензии к их работе. Ещё раз огромная вам БЛАГОДАРНОСТЬ!!! Не забудьте ещё премию за это получить.