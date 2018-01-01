ВСЕ НОВОСТИ:

Не забудьте ещё премию за это получить...

Огромное СПАСИБО тем людям, которые подписывают акты выполненных работ по ремонту дорог в нашем городе!!!
Вы настолько "облегчили" нам жизнь в непогоду...

Автовокзал...всё так же "хорошо", как и до ремонта, если не хуже.
Между дорогами тропинка из грязи, лужи перепрыгнуть не реально. Только плыть... Жаль, что наши чиновники ездять на авто, а не на автобусах, и не ходят пешком.
И поэтому им не понятны наши претензии к их работе. Ещё раз огромная вам БЛАГОДАРНОСТЬ!!! Не забудьте ещё премию за это получить.

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

Ребята из ГОРГАЗА , давайте ЖИТЬ дружно...в ОДНОМ городе ведь ЖИВЕМ

На Орджоникидзевском ГОКе собираются выплатить премию за работу в сложных экономических условиях и мобилизованным в армию

"ДОМ РАДОСТИ "Журавлик" ясли -сад №33

У собак больше прав....

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.