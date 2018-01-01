Кацапы, а где ваши скрижали? Где навал? Или только маленькие, Украинские, катера таранить могем?

Американский ракетный эсминец "Мак-Кэмпбелл" прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого – самого большого залива Японского моря у российских берегов, расположенного на юге Приморья, где базируются силы Тихоокеанского флота ВМФ России. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает Коммерсант со ссылкой на представителя ВМС США лейтенанта Рэйчел Макмар."Цель этой операции – бросить вызов чрезмерным морским притязаниям России, а также поддержать права и свободы, которых придерживаются США и другие государства в рамках морского права", – заявила лейтенант Макмар в эфире телеканала CNN.Ранее "дестабилизирующее поведение России" стало центральной темой министерского заседания НАТО. Главы внешнеполитических ведомств стран альянса приняли заявление, в котором обвинили Россию в нарушении подписанного ею с США в 1987 году Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По словам госсекретаря США Майка Помпео, Москве дано 60 дней, чтобы ответить на эти обвинения.Обсудили министры и недавний инцидент в Керченском проливе: 25 ноября корабли Погранслужбы ФСБ России захватили два бронекатера и буксир ВМС Украины, которые, согласно официальным заявлениям, нарушили границу РФ.