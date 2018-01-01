Борис Кривчик: ПОЧЕМУ ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ, А ГЛУПОСТЬ ПАЧЕ ВОРОВСТВА?

Борис Кривчик

Эти выражения пришли к нам из глубины тысячелетий и хранят мудрость, не подвластную нашему разуму. В быту они могут звучать типа «Если мужик чего захочет, его и кича не остановит, а без желания он и пальцем о палец не ударит» и «Тупой лох стремнее душегуба». Конечно же, через сотню лет сленг изменится, возможно, при новых правителях мы достигнем такого уровня жизни, что душегубы переведутся сами собой, а значит, и тюрмы не понадобятся. А вот древние истины так и будут жить наряду с пирамидой Хеопса и Сфинксом, вокруг которых и через тыщу лет будут шастать ученые в поисках истины.К сожалению, пока мы живем в далеко не идеальном мире, а в мире, где одни пашут как пчелки, а сливки снимают совсем другие люди, верящие, что богатые умнее бедных, потому как всегда находят, где раздобыть миллион—другой денег себе на пропитание, а у бедных с этим напряженка. Что настораживает--что чем тупее общество, тем вольготнее таким живется, оттого и тупят общество, чтобы не было нужды напрягать мозги (за их неимением) и можно бы не пользоваться ни логикой, ни здравым смыслом, заменив их лукавым красным словцом. А что? В этом есть свой резон—на фоне серой массы можно и умным показаться (и даже по пьяни в президенты могут избрать), а в мутной водице можно и сома словить. Но есть в отуплении и обратная сторона медали—из нашего лексикона исчезают такие понятия как свобода, равенство, братство, забота о больных детях, человечность и т.п., все это заменяется цифрой чистогана от продажи шоколада. А гумманизм стали применять исключительно к громилам, которых прокуроры с нардепами под белы руки провожают прямо до заграницы.Тупость просто захлестывает.Но давайте к примерам. Скажем, приняли в многомиллионном городе Никополе самый высокий в Украине тариф на проезд в автобусах—6 грн. Люди промолчали (есть у нас такое). Ага! Значит, можно и дальше беспредельничать. А чтобы бунтари не гавкали, вдруг (о чудо!) через месяц решили проверить правильность тарифа определением пассажиропотока(?), привлекая сотни контролеров(!). Буквально грамма мозгов на весь город не хватило, что сначала положено проверить, а потом уже тариф утверждать, а не наоборот. А теперь все, поезд ушел, можно руку на отруб давать, что даже если проверка покажет, что справедливый тариф—2грн., никто перетакивать (до выборов) не будет, потому как когда у хохла сало уже в зубах, его и Кличко не вырвет, а перевозчики отбоярятся, мол, были и у нас дураки, так уже все поженились. И никому за глупость не всыпали, хотя в ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ черным по белому написано, что категорически запрещается принимать законы и решения, «ухудшающие социальное состояние граждан Украины».И еще такое. Вот все знают, что едва не половина лекарств—фальшивка, то, что из кранов течет, водой назвать язык не поворачивается, а бытовой газ, бывает, так переполовинивается воздухом, что вода и за час на нем не закипит, это и к бабке ходить не надо. Ну и что? Да ничего! Хотя все знают, что во всем мире потребители платят не за кубы смеси чего-то с чем-то, а конкретно за калории. Говорят, счетчиков калорий нет. Тупее не придумать, пока в Украине контрабанда на миллиарды кочует, на одну месячную премию головы можно 5 таких счетчиков заиметь. И в любой школьной лаборатории за минуту определят теплотворную способность газа! Вот логически и выходит, что газовым баронам дешевле городскому голове рот заклеить долларами, чем жить честно. История знает примеры, как в нормальной стране, где власть народа не на туалетной бумаге прописана, в подобной ситуации на людской майдан выводили виновников и принимали решение—скажем, аптекаря полить смолой, обвалять в перьях и отправить в ВР Донецка, голове тут же прилюдно всыпать по голой заднице 50 канчуков и передать в Луганск, а директора горгаза молча вывесить на площади, пусть и внукам закажут, что наживаться на бедах людей—чревато.Кстати, какой круглый дурак придумал, что суд Линча—это плохо? Ведь в критических ситуациях (как у нас) он ох как может сгодиться! И с каких это веников начали не законы писать для людей, а людей прогибать под законы, которые пишут юристы, купившие дипломы за сало и верно служащие денежным мешкам за неплохие деньги?Разум подсказывает, что из прошлого стоит уроки извлекать, а барахло там и оставлять. Скажем, раньше принято было, что вожди и полководцы в трудные минуты личным примером вели за собой людей, чем заслужили у народа уважение и память. И уже не вычеркнуть из истории ни Спартака, ни И.Сирка, да и в войну хватало рыцарей чести, отдавших жизни по древнему принципу, что «мертвые сраму не имут». А вы можете представить наших «вождей пролетариата» в этой роли? Т.е. что Парубий согласится хоть недельку пожить (как все люди) на минимальный прожиточный минимум, Гройсман—на субсидию, жуя черствый хлеб со слезами, а Поршенко (по примеру тысяч школьников), закутавшись в мамкину кофту от холода, начнет при свечках писать Указы о выделении очередного людского миллиарда в Фонд своего имени? Предположить, конечно, можно, но рискуете, что вам тут же (как говорят в Одессе) заплюют полное лицо. Вероятно, кто-то скажет, что Кривчик—придурок, но это уж только после того, когда они так и сделают.Обидно, что благородные порывы сейчас топчут, а, скажем, дикость, пришедшую к нам из «светлого советского», всячески продвигают, не видя опасности в глупости человеческой. Вот почему весь мир усвоил тысячелетнюю мудрость, что каждая вещь и каждая работа имеет конкретную цену (будь то булка хлеба, особняк и даже невеста при нем), а у наших в этом плане--нехватка серого вещества? Это же элементарно, поэтому там—сделал вещь или работу, сдал ее и получил сразу конкретные деньги за конкретный труд и отвалил, а у нас человек получает зарплату и мучительно раздумывает, почему у одних ведомость заполнена блатными премиями, доплатами, дотациями и приплатами (которые больше самой зарплаты), а его как-то обминули? И многим невдомек, что схема одурения народа (чтобы держать его в кулаке) придумана еще при Ленине, когда всем назначают минимальную зарплату, а потом по сути--если лизнул зад начальнику—ему добавляют подачку за «выслугу лет», если лизнул в нужный момент—тут ему и «за классность» подкинут, а если лизнул так, что чуть с ног не свалил—тебе отвалят такую материальную помощь, что и соседям во как хватит! А мы еще удивляемся, чаво это наши врачи и учителя систематически и явно уныло бредут на мероприятия и митинги в поддержку администраций?Можно долго перечислять глупости, нас уничтожающие, да, скажем, те же оправдания в разрушении Никополя, мол, есть заморские страны, где производить свое молоко, свой хлеб, свое мясо, свой кирпич, пиво и т.п. и потом торговать ими в Никополе выгодно, а самому Никополю—зась! А ведь все это мы здесь имели, вплоть до трусов и носков. Вот логически и выходит, что мы сами приводим к власти не тех, кто способен создавать и сохранять, а тупых недорослей, обученных только хлебать из общей миски. Но первыми.И забудьте о вещеваниях Порошенко, что уже завтра Донбасс и Крым путем войны с рыданиями прильнут к груди неньки Украины. Вспомните истории Вьетнама и Германии, (да и симптом Кореи), где только хотение гомо сапиенсов привело к объединению. Но его еще надо иметь, для этого нужны годы и годы в обстановке, когда тебе ежедневно внушают, что все украинцы—бандеры и оккупанты, им положительные примеры нужны. Донецкие говорят, мол, у нас разруха, так и в Никополе развалины. У нас люди гибнут, так и в Украине сотнями гибнут от бандитов и под колесами. У нас беженцы, так и украинцы миллионами тикают за кордон, а наших переселенцев годами мурыжат с жильем. У нас с харчами напряженка, так и украинцы далеко не жируют. У нас коррупция, так в Украине вдвое. И т.д. Так что мы забыли в Украине?! А на счет войны—так история не знает примеров, чтобы побеждали нищие страны, побеждали те, кто каждый знал, за что он бьется. И нашим поводырям пора зарубить на носу диалектику, что только когда кони сытые—они бьют копытами.