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Националисты определились с единым кандидатом на выборах президента Украины

Всеукраинское объединение "Свобода", "Правый сектор", Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов и организация "С14" заявили, что выбрали свободовца Руслана Кошулинского единым кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года.

Такое решение они подтвердили в совместном заявлении, скрепленном подписями лидеров. Документ опубликован на официальном сайте ВО "Свобода".

"Обсудив политическую ситуацию, мы — полномочные представители националистических организаций — приняли решение поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского на президентских выборах 2019 года", — говорится в нем.

Подписанты документа также добавили, что предстоящие выборы должны стать решающим боем в борьбе с российскими реваншистами, которые будут пытаться прийти к власти в Украине.

ыдвижение кандидатуры Кошулинского на выборы президента поддержал и внефракционный народный депутат Украины, экс-лидер "Правого сектора", а сейчас глава Национального движения "Действие" Дмитрий Ярош.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок отказался от участия в предстоящих президентских выборах в пользу бывшего вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского. Планами Тягнибок поделился 14 октября на Марше славы УПА и отметил, что такой шаг поспособствует объединению всех националистических сил в Украине.

Источник: Обозреватель

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