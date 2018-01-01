Националисты определились с единым кандидатом на выборах президента Украины

Всеукраинское объединение "Свобода", "Правый сектор", Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов и организация "С14" заявили, что выбрали свободовца Руслана Кошулинского единым кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года.Такое решение они подтвердили в совместном заявлении, скрепленном подписями лидеров. Документ опубликован на официальном сайте ВО "Свобода"."Обсудив политическую ситуацию, мы — полномочные представители националистических организаций — приняли решение поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского на президентских выборах 2019 года", — говорится в нем.Подписанты документа также добавили, что предстоящие выборы должны стать решающим боем в борьбе с российскими реваншистами, которые будут пытаться прийти к власти в Украине.ыдвижение кандидатуры Кошулинского на выборы президента поддержал и внефракционный народный депутат Украины, экс-лидер "Правого сектора", а сейчас глава Национального движения "Действие" Дмитрий Ярош.Как сообщал OBOZREVATEL, глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок отказался от участия в предстоящих президентских выборах в пользу бывшего вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского. Планами Тягнибок поделился 14 октября на Марше славы УПА и отметил, что такой шаг поспособствует объединению всех националистических сил в Украине.