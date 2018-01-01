Борис Кривчик: МИРАЖИ

Борис Кривчик

Есть такое состояние в природе, когда простое дрожание воздуха создает для человека реальность из нереальности, человек, скажем, любуется дворцами с гуриями у фонтана, а за этим ничего-то и нет, пустота. Это еще и классики подметили, вот есть у Гоголя рассказ «Пропавшая грамота», там казак сел с чертями перекинуться в картишки, заодно и поужинать. За обильным столом казак накалывает кусок сала пожирнее, подносит ко рту, уже чует его аромат, глядь—а вилка-то пустая, только слышит, как кто-то из чертей смачно чавкает его кусок у него над ухом.В наше время это явление процветает. Да те же хваленые реформы возьмем. Что, с реформами лекарства подешевели? Как же, разогнались. Продолжает действовать опробованая схема—монополисты-производители лекарств изготавливают, что им дешевле и выгоднее, а аптекарская мафия ломит цены и распространяет то таблетки бесполезные, то ведущие прямо на тот свет и наклоняет врачей выписывать не то, что больному нужно, а то, что у мафии на складах накопилось. Роль нардепов-аптекарей от мафии тоже строго определена—следить, чтобы в употребление шли лекарства только по спискам мафии, а применять то, что всяких там больных французов и немцев лечит—ни-ни-ни! Кстати, кто из вас видел реестр по городу Никополю—сколько у нас больных и с какими болячками, сколько и каких лекарств для них нужно, ну то, с чего каждая реформа начинается? Никто?И не увидите, пока не прийдет совершенно новая власть и не даст под зад всем чиновникам от медицины. Далее. Что, с реформой кончились у людей хождения по мукам в поисках нужного врача? Или диабетиков и умирающих без гемодиализа почечников обеспечили бесплатным лечением? Или хотя бы онкобольных детей снабдили трансплантантами и врачами, умеющими с ними обращаться? Держите карман шире! Тупость поражает, когда человек приходит в аптеку за бесплатными лекарствами и слышит, что на них деньги кончились, только вдумайтесь в это словосочетание! Вместо дела сплошь лошадиная логика, типа, если отличнику поставить не 5, а 12, тот сразу станет вдвое умнее. Короче, не реформы, а сплошное дрожание воздуха.А в этом воздухе витают модные несуразицы—трагедии мирового масштаба воспринимаются с хиханьками, а подрасстрельную деятельность власти выдают за служебную халатность, грозящую целым (!) устным выговором. А чтобы поддержать шутливую атмосферу в народе, принимаются решения, вызывающие у нормальных людей лишь сардонический смех. Скажем, взяли и одним махом отменили железнодорожную патрульную полицию «ради экономии народных денег». А то, что этим массы беззащитных пассажиров отдаются на растерзание хулиганам, ворам, бандитам и террористам—это не в счет. И забота о «народных деньгах» откровенно пахнет серой лукавого, ведь достаточно оторвать лишь малую толику от умопомрачительных премий, которые назначают себе депутаты и чиновники, и можно будет с головой содержать хоть пять таких полиций. Или вот такое.Европу ужаснуло известие, что Украину захлеснула эпидемия туберкулеза, ведь это на границе с ними, миллионы заробитчан завтра могут и им привезти эту болячку, а там к этому относятся гораздо серьезнее, чем у нас. Наши же на это плюнули через губу, судя по тому, что начали расформировывать тубдиспансеры по принципу «распространять—так распространять» и «в каждый дом—по одному больному». И тут не халатность, тут преступлением пахнет, потому как в мире работает железное медицинское правило, что каждую заразу прежде всего строго изолируют, а лепрозории для прокаженых вообще устраивают на отдельных островах. А что же наши законники? Да в своем репертуаре—приняли Постановление «Пути борьбы с эпидемией туберкулеза», как-то так, т.е. новость новую открыли (!), а проще «дурку» включили, им не привыкать, скажем, вместо конретных мер по разминированию территорий голосуют целый закон «О разминировании». Да-а, с такими «академиками» мы рискуем превратиться в территорию, где «нет людей здоровых, есть недообследованные».Привычка относиться к вещам серьезным поверхностно может нам дорого обойтись. Вот который год уже идет война на Донбассе, там людей убивают каждый день, а вспоминают о ней через день, со слезой и только с приближением выборов, все остальное время ее представляют миражом, творимым в Минске. Дураку понятно, что любое действие (в том числе и война) кончается само собой, как только и тем, и этим действовать надоедает. А для этого надо выполнить несколько условий. Скажем, надо, чтобы донецкие страстно возжелали слиться с ненькой Украиной. А что на деле? Ну, с Покровом, или там со Львовом они захотят слиться (там мэры дружат с головой), а что им искать в Никополе? Руины больниц, садиков, заводов, общежитий и пр.? Так у них и своих хватает. Там напряженка с зарплатами и пенсиями? Так и наши далеко не жируют, так тех хоть Ахметов подкармливает гуманитаркой, а где вы видели, чтобы Порошенко прислал хоть ящик шоколада нашим престарелым? Там свободу слова душат, так и у нас «Визит-Венал» регулярно вдвое дорожает, а слова вольного там молвить—не моги!Там работу днем с огнем ищут, так и у нас нет ни своего молока, ни хлеба, ни мяса, ни нитки, ни кирпича, ни пива, ни детской молочной кухни и много подобного, а это тысячи и тысячи рабочих мест и миллионы в городской бюджет. А ведь все это у нас было, а потом народу впарили, что выгоднее для Никополя все это привозить, чем самим производить, да еще вдвое дешевле. А нам свистят, что промышленный потенциал в Украине растет неудержимо. Мираж. И еще для промывания мозгов нужна мощная пропагандистская машина, а она у нас есть. Но после того, как вовремя для себя с нее соскочил украинский Гебельс Стець (кум Порошенко), машина начала накачивать не сепаратистов, а нас (?), как будто мы можем куда-то деться от своей неньки. Так что стимулов к окончанию войны не так уж много, а разговоров о стремлению к миру…! Короче, войны не будет! Будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется от Донбасса.Есть такая мировая аксиома, что страна без своей идеологии—что слепой без посоха. Вот у нас много лет правила коммунистическая идеология, внешне очень даже симпатичная, в ней есть и «свобода», и «равенство», типа «все люди--братья, обнимусь с китайцем». Эх, если бы из нее еще и начинку изъять и выкинуть из памяти! А память такая—бессмысленная гибель миллионов бойцов в войне (под присказку маршала, мол, ничего, бабы еще солдат нарожают), миллионы замученых и расстреляных в советских концлагерях, еще миллионы умерших от искусственного голодомора, убийство царских детей (!), а еще дневник Анны Франк из блокадного Ленинграда, в котором 12-летняя девочка пишет, что наверное завтра умрет, потому как уже неделю не имела ни крошки еды (а в это же время в блокадный Ленинград спецсамолётами партийному руководству города доставляли ананасы и стерлядь). На следующий день девочка умерла.На носу выборы, и мы выбираем не просто людей, мы выбираем идеологию страны. Поскольку большинство избирателей—люди бедные, пусть усвоят, что нельзя выбирать несебеподобных! История, конечно, знает исключения, но чтобы в Украине олигарх бескорыстно помог бедному—скорее удавится! Так что разуйте глаза и ушки—на макушку. И главное—люди, не хватайте голыми руками дрожащий воздух!