Найти родных. Женщина попала в отделение неврологии

Женщина попала к нам в отделение неврологии (г.Покров), нашли на садах избитую, ничего не говорит, предварительно из Никополя.Женщина седоволосая, маленького роста, большие глаза, на вид лет 70.Помогите распространить ! ---Я эту женщину видела и помогала ей! Она с Кристалла! Больна Альцгеймером! Есть дочь, живет отдельно от дочери, в квартире еще есть дедушка больной! Если я не ошибаюсь, но очень похожа! Она теряет память ! Дочь работает и мать бросает на произвол ! Она всегда раздета, бродит по улицам , голодная! Что делать , куда обратиться ? Она не кому не нужна!((( у меня был тел ее дочери ! Но не могу найти! Мне дала ее тел , женщина с фейсбука, я помогала ей вернуться домой! Это было полтора мес назад.