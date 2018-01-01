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Найти родных. Женщина попала в отделение неврологии

Женщина попала к нам в отделение неврологии (г.Покров), нашли на садах избитую, ничего не говорит, предварительно из Никополя.

Женщина седоволосая, маленького роста, большие глаза, на вид лет 70.
Помогите распространить ! ---Я эту женщину видела и помогала ей! Она с Кристалла! Больна Альцгеймером! Есть дочь, живет отдельно от дочери, в квартире еще есть дедушка больной! Если я не ошибаюсь, но очень похожа! Она теряет память ! Дочь работает и мать бросает на произвол ! Она всегда раздета, бродит по улицам , голодная! Что делать , куда обратиться ? Она не кому не нужна!((( у меня был тел ее дочери ! Но не могу найти! Мне дала ее тел , женщина с фейсбука, я помогала ей вернуться домой! Это было полтора мес назад.

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