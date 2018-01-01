Долго ли еще Савченко будет разрушать достопримечательности города? (фото, видео)



Никополь, палата №7: Долго ли еще Савченко будет разрушать достопримечательности города?



Никополь, палата №7: Долго ли еще Савченко будет разрушать достопримечательности города?

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую