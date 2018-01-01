ВСЕ НОВОСТИ:

Долго ли еще Савченко будет разрушать достопримечательности города? (фото, видео)


Никополь, палата №7: Долго ли еще Савченко будет разрушать достопримечательности города? 

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

Директор КП «Горавтодор-1» Савченко О.В.: по итогам работы за первое полугодие (видео)

Будет ли выкошена трава в Никополе? Когда, и в чем проблема? - видео интервью с Алексеем Савченко

Om TV: Кремлевский план для Савченко?

Приговор Савченко: онлайн

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.