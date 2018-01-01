Почему дворники не хотят убирать? (видео, ул.Шевченко,д.198)

Ул.Шевченко,д.198. Сегодня отослала это видио в муниципальную полицию. И написала, что вокруг мусорок антисанитария и безобразие. Дворники не хотят убирать. Со всех, прилегающих домов, ходят не адекватные люди кормить котов. Они же строят для котов безобразные сооружения из мусора. Возле своих домов не хотят делать такие сооружения.Это же разносчики различных микробов и, соответственно, болезней. Еще недавно, здесь же, возвели незаконно ржавый гараж. За ним обустроились биржи, и открылся бесплатный туалет. Короче, мне ответили, что перезвонят. Буду ждать результатов. Поделюсь, если таковые будут.